Colpo Playoff per la squadra romana, ecco il rinforzo sotto i tabelloni

Novità nelle file dei rossoneri della Supernova Fiumicino in vista dei playoff del Campionato di Serie B Interregionale. Il roster di coach Pasquinelli, per tentare il salto di categoria, potrà infatti contare sull’apporto sotto i tabelloni di Eugenio Boccafurni.

Boccafurni torna alla Supernova

Infortunatosi ad inizio stagione con la divisa della Supernova Fiumicino, dopo l’operazione al crociato anteriore sinistro ha affrontato tutto il percorso di riabilitazione, riuscendo a recuperare e a realizzare l’ambizione personale di tornare in campo in questa stagione sportiva: lo farà con la MB Sporting Club, per la delicata e decisiva ultima parte di campionato.

Boccafurni: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Al settimo cielo ovviamente il nuovo atleta del roster: “Non vedo l’ora di tornare in campo, ringrazio l’intero mondo Supernova per la pazienza dimostrata ed é un piacere poter dare finalmente il mio apporto. Sicuramente questa esperienza mi ha regalato una buona dose di resilienza e determinazione, che nella vita non guastano mai. Sono grato per quest’occasione e spero di dare un’importante contributo per l’obiettivo finale”