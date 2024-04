La Virtus torna al Palazzetto dello Sport per i Playoff: date e modalità di acquisto dei biglietti

Al grido dello slogan, "Riempiamolo", la Virtus GVM Roma 1960 comunica attraverso i propri account social e con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale che disputerà le partite casalinghe dei Playoff 2024 al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro. Il popolare PalaTiziano.

La rivale della squadra capitolina, giunta seconda nella classifica del Girone Centro del Playin Gold sarà, l' Attila Junior di Porto Recanati.

Di seguito il calendario della sfide dei quarti di finale e le modalità di acquisto dei biglietti per l'accesso al Palazzetto dello Sport.

Il calendario dei quarti di finale

GARA 1 – Martedì 7 Maggio, ore 20.30 – Palazzetto dello Sport - Roma

GARA 2 – Sabato 11 Maggio, ore 21.15 – Palazzetto dello Sport “Medi” – Porto Recanati

GARA 3 – Mercoledì 15 Maggio, ore 20.30 – Palazzetto dello Sport – Roma

Modalità di acquisto dei biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti online, presso il Centro Sportivo Pio XI e presso il punto vendita Virtus GVM Roma 1960 sito in Via Lucrezio Caro 48/b.

Chi ha acquistato il mini-abbonamento per il play in gold, riceverà per mail, il biglietto

Fase 1: Prelazione possessori di biglietto dei play in gold

A partire dalle ore 12:00 di Venerdì 26 aprile, e fino alle ore 11:00 di Domenica 28 aprile, i possessori di biglietto delle gare disputate presso il Palacentro nella fase dei play in gold, potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato.

Fase 2: Prevendita possessori di biglietto della gara Virtus Gvm Roma 1960 vs Carver Roma

A partire dalle ore 11:30 di Domenica 28 aprile, e fino alle ore 11:00 di Martedì 30 aprile, i possessori di biglietto della gara disputata il 18 febbraio 2024 presso il Palazzetto dello sport, potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato sui settori disponibili.

Fase 3: Vendita Libera

L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 11:30 di Martedì 30 aprile.