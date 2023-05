Basket Under 19, la Stella Azzurra Roma è Campione d’Italia 2023

La Stella Azzurra Roma bissa il successo dello scorso anno, laureandosi, per la quarta volta, come già nel 2015, 2018 e appunto 2022, Campione d’Italia Under 19 -Trofeo “Giancarlo Primo”. Lo riferisce l'Ufficio Stampa del club in una nota apparsa sul sito ufficiale.

Sconfitta in finale la College Borgomanero per 80-62 davanti a 1200 spettatori in presenza al Pala DiConcilio di Agropoli ed un picco di 2.839 utenti unici sul canale Twitch della FIP (record assoluto per il social viola italbasket).

Alla Stella Azzurra sono arrivate anche le congratulazioni del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci.

Nel match che assegna il trofeo la Stella Azzurra Roma fa correre gli avversari, gli fa alzare il ritmo solito di gioco, li stanca, li fiacca e poi, progressivamente, si appropria dell’inerzia della gara e porta la vittoria a casa, lasciando solo sprazzi di bel gioco per il Borgomanero, belli sì, ma non decisivi.



La partita (Fonte Ufficio Stampa Federazione Italiana Pallacanestro) - Stella Azzurra gioca di squadra e chiunque entra in campo entra in un format consolidato che dà certezze a patto di saperlo interpretare con energia ed impegno.

Certo, poi ci sono i singoli che fanno la differenza, come, Emmanuel Innocenti, Matteo Visintin, Fabrizio Pugliatti, ma il format, fatto di difesa tosta, attacchi intelligenti, palle recuperate e lotta per ogni possesso, è il format e Germano D’Arcangeli, il coach ne è il suo nume tutelare.

Due primi quarti aspri, intensi, ruvidi, agonisticamente belli ed avvincenti, ma soprattutto alla pari. Difese pronte, attacchi energici con Matteo Visintin che riporta in partita la Stella Azzurra con uno schiaccione prepotente e spettacolare, dopo che alla fine del primo quarto la sua squadra era sotto di cinque (16-21). Poi la Stella Azzurra dilaga aggiudicandosi tutte le altre frazioni, 25-18, 25-11 e 14-12 i parziali per un combinato disposto finale di 80-62

Il tabellino di Stella Azzurra Roma-College Borgomanero 80-62 Progressivo 16-21, 41-39, 66-50; Per Quarto 16-21, 25-18, 25-11, 14-12



Stella Azzurra Roma: Lumena 2 (1/6), Fresno 6 (2/4, 0/4), Innocenti 26 (5/12, 3/9), Pugliatti 19 (5/10, 3/4), Piccirilli (0/2, 0/1), Visintin 21 (5/12, 3/6), Salvioni 3 (1/6), Santinon, D’Arcangeli T. 3 (1/2), Rapini (0/1 da tre), Ntsourou ne, Forconi ne. All. D’Arcangeli G.



College Borgomanero: Berti ne, Broggi (0/1 da tre), Cecchi 16 (3/11, 3/5), Ghigo 3 (1/3, 0/8), D’Amelio 4 (1/5, 0/2), Loro 13 (2/3, 3/8), Fedorenko ne, Attademo (0/1, 0/1), Andretta ne, Fragonara 13 (2/3, 2/6), Ferrari 13 (3/9, 1/5), Erbetta ne. All. Villa.



Arbitri: Angelo Caforio, Nicholas Pellicani, Alex D’Amato. Udc: Fiore Napolitano, Stefano Cesaro, Alfonso Laudati.

Miglior Quintetto

Octavio Maretto (Carpegna Prosciutto Pesaro)

Emmanuel Innocenti (Stella Azzurra)

Francesco Ferrari (College Basket Borgomanero)

Mauro Zacchigna (Vanoli Cremona)

Umberto Stazzonelli (Carpegna Prosciutto Pesaro)

Miglior allenatore

Carlo Campigotto (Vanoli Cremona Basket)

Miglior realizzatore Semifinali e Finali

Emmanuel Innocenti (Stella Azzurra)

MVP Finale – Premio “Franco Di Sergio”

Matteo Visintin