Serie A2 fase a orologio, Stella Azzurra Roma corsara a Mantova

Penultima trasferta del Girone Salvezza per la Stella Azzurra Roma, intenzionata a proseguire la sua corsa verso i primi due posti del raggruppamento per ottenere la permanenza in Serie A2 senza passare per i playout, con l'impegno a Mantova; il tiratissimo match vede il successo dei capitolini per 84-85.

La partita - Inizio aggressivo della Stella Azzurra Roma in difesa e in attacco, dove piazza un parziale iniziale di 0-5 con la tripla di Nikolic e il jumper di Wilson. L'ex Ferrara aggiunge due liberi e una schiacciata dopo tre minuti e mezzo di gioco, con timeout obbligatorio per Mantova sullo 0-9. Al libero di Iannuzzi risponde Nikolic con il long-two per il vantaggio nerostellato in doppia cifra a metà quarto (1-11). Ross e Iannuzzi, nonostante la scarsa vena ai liberi, riportano a -2 i padroni di casa a due minuti dalla fine di una prima frazione che si chiude in sostanziale parità, sul 19-20, con la Stella Azzurra Roma a tornare avanti con la tripla sulla sirena di Jacopo Giachetti dopo i punti di Veronesi.

Inizio di secondo quarto scoppiettante, con Veronesi a schiacciare, Ross a realizzare da sotto e Rullo da fuori. Aumenta il carico di falli per i lunghi della Stella Azzurra Roma, con il terzo dopo un minuto dal ritorno in campo per Alberto Chiumenti, con Mantova a toccare il +4 dopo due minuti e mezzo (27-23). Veronesi continua a trovare il canestro e i padroni di casa arrivano a +7; Wilson e Nikolic colpendo da fuori con tre triple (due per l'americano e una per il serbo) confezionano il pareggio a quota 32 a metà quarto. Dopo il timeout di coach Zanco i capitolini piazzano un altro break, grazie a difesa forte e punti di Innocenti e Wilson; 36 pari ispirato da Cortese e Iannuzzi ma nuova tripla di Innocenti, per il 36-39 ospite a due minuti dall'intervallo, che con la zampada di Giachetti diventa 39-43 a metà gara.

Una tripla, un libero e un appoggio di Innocenti inaugurano il terzo quarto per i nerostellati che raggiungono il +10 sul 39-49; Mantova però non si perde d'animo e piazza il controparziale di 11-2 per ritornare pienamente in gioco, grazie ai soliti Veronesi e Rossi, sul 50-51 dopo quattro minuti dal rientro in campo. Gli ospiti tengono in mano l'inerzia ma i padroni di casa replicano colpo su colpo: i veterani Iannuzzi e Giachetti guidano le proprie compagini in un match che si spezzetta molto e resta con le due squadre attaccate. A due minuti dalla fine della terza frazione, tripla di Wilson del +4, giro in lunetta di Salvioni per il +5, appoggio da sotto di Samme Givens : break della Stella Azzurra Roma per il 59-66 a 50 secondi dalla chiusura del terzo quarto, che termina per 61-68.

Nel primo minuto e mezzo dell'ultima frazione Mantova ritorna pari: 68-68 e partita nuovamente riaccesasi. In uscita dal timeout di coach Bechi, Givens realizza il semigancio portando nuovamente avanti i romani; Jacopo Giachetti piazza una tripla in transizione pesantissima, per il 69-73 a sette minuti dalla fine con cui i capitolini provano a girare l'inerzia del match. I due veterani della Stella Azzurra Roma sporcano inoltre il possesso di Mantova, con Wilson a finire in lunetta per il 71-75 ospite (con Veronesi ad arrivare al quinto fallo, come Ferrara e Chiumenti in precedenza); Cortese mette la tripla del -1, 74-75, a metà quarto, seguito dal jumper del sorpasso di Sherrill. Wilson scollina quota 20 dalla lunetta per il controsorpasso; Iannuzzi impatta a quota 77. A due minuti dalla fine, sul 79 pari, gioco da tre punti fondamentale di Givens che inoltre porta all'uscita per 5 falli di Iannuzzi. Cortese impatta a quota 84 con la tripla, prima del fallo fischiato a due secondi e 9 decimi dalla chiusura della gara a favore di Wilson: l'americano da 1/2, quanto basta per dare l'importantissima vittoria ai capitolini per 84-85.



Il tabellino di Pallacanestro Mantovana - Stella Azzurra Roma 84-85

Pallacanestro Mantovana: Lo n.e., Criconia, Iannuzzi 18, Veronesi 14, Janelidze 1, Cortese 10, Vukrobat n.e., Ross 19, Calzavara 9, Sherrill 13 All. Zanco Ass. All. Niccolai

Stella Azzurra Roma: Innocenti 11, Wilson 22, Nikolic 12, Giachetti 20, Ferrara 4, Pugliatti, Visintin n.e., Rullo 5, Chiumenti, Salvioni 1, Givens 10 All. Bechi Ass. All. Micheletto