Trasporti a Roma, i rifugiati ucraini viaggiano gratis sui mezzi dell’Atac

I rifugiati ucraini non dovranno più pagare il biglietto per accedere al sistema di trasporto pubblico cittadino.

Mezzi gratis per i rifugiati

“Atac procederà a consentire l’accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale ai rifugiati ucraini, in conseguenza dei drammatici avvenimenti in atto, attraverso l’esibizione del Codice STP, Straniero Temporaneamente Presente” ha spiegato l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè . “In questo particolare momento storico – ha aggiunto l’assessore capitolino – abbiamo il dovere di attivarci per accogliere chi fugge dalla guerra e per far sentire la nostra vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo l’incubo di una incomprensibile aggressione militare”.

Facendo seguito all’ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri che chiede di assicurare sul territorio nazionale l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione Ucraina, l’azienda di trasporto pubblico cittadino ha deciso di fare la propria parte. Non solo sul piano simbolico, com'è stato fatto allestendo di gialloblu un treno della metro A. La solidarietà al popolo ucraino verrà quindi manifestata anche attraverso l’azzeramento del costo del biglietto.

Un biglietto ad hoc per la metro

L’esibizione del pass da rifugiato, però, dal punto di vista pratico incontra un ostacolo laddove sono presenti sui tornelli elettronici. Ma Atac sta lavorando anche per superare questo problema. “Con la consapevolezza che il solo possesso del codice STP non consente l’accesso al sistema Metroferro dove sono presenti varchi elettronici di ingresso, se non in presenza del personale di controllo, Atac sta lavorando alla creazione di un titolo elettronico di viaggio Metrebus ad hoc per consentire agli aventi diritto di viaggiare all’interno di tutto il Lazio fino a cessata emergenza”.

Nell’attesa che venga creato questo biglietto elettronico ad hoc, “Per problemi o segnalazioni al riguardo– ha sottolineato Patanè – sono disponibili i canali informativi della piattaforma infoAtac, www.atac.roma.it; twitter @infoatac e il numero whatsapp: 3351990679“.