Tiburtina, Raggi elogia la "riqualificazione". La Lega attacca: “Intorno enorme bivacco”

Ad oltre un anno e mezzo dall’abbattimento della Tangenziale est, di quel tratto che correva lungo la stazione Tiburtina, proseguono i lavori di risistemazione dell’area ormai sgombra da sopraelevata e piloni di cemento.

Tangenziale est abbattuta: il progetto del Comune per Tiburtina

Nonostante le proteste dei residenti, dei comitati e delle associazioni che per il loro quartiere avevano immaginato la realizzazione di “un anello verde e ciclabile”, con tanto di 8mila firme raccolte prima della bocciatura della proposta in Aula Giulio Cesare, il Comune va dritto per la propria strada.

Nel progetto di Palazzo Senatorio previsto un boulevard pedonale alberato in continuità, senza attraversare strade dall'uscita della stazione Tiburtina a largo Mazzoni: una nuova area dedicata ai pedoni di 7.665 metri quadrati, rispetto ai 1.000 del progetto del 1998. Accanto una parte dedicata alla viabilità locale, che i comitati hanno etichettato però come “una spianata di asfalto”. Alcuni alberi abbattuti, “dodici” nei conti del Campidoglio, per fare spazio a una cinquantina di nuove piante.

Tuburtina, Raggi elogia la “riqualificazione”

“Un progetto che ha l'obiettivo di riqualificare un'area strategica della città che per decenni era stata dimenticata” - ha scritto sul proprio profilo Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Il cantiere per la riqualificazione del Piazzale Ovest è strategico per il quadrante est di Roma e per la Stazione Tiburtina, uno degli hub trasportistici più importanti della città. Attualmente, dopo la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale Est, - ha aggiunto l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo - stiamo realizzando la nuova area dedicata agli stalli degli autobus dove resta da completare la pavimentazione stradale e quella delle aree di sosta”.

Al via anche le operazioni per la realizzazione di nuovi spazi pedonali in via Masaniello e della rotatoria posta nel piazzale della Stazione Tiburtina, “che si ricongiungerà alla nuova sede stradale e alla piastra pedonale, entrambi previsti nel progetto”.

La protesta dei comitati contro cemento e abbattimento alberi

Ma oltre alle proteste dei comitati contro “la sistemazione pensata per le auto” e l’abbattimento degli alberi con tanto di diffida alla Sindaca, il Campidoglio è sotto attacco anche per le condizioni in cui versa l’intorno della stazione Tiburtina. “Un’area che presenta una situazione di grave problema sociale” - ha commentato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.

Tiburtina, la Lega denuncia: “E’ enorme e pericoloso bivacco”

“A causa delle vaste aree circostanti, abbandonate e senza un utilizzo specifico, si è creato un enorme bivacco che raccoglie situazioni sociali di ogni tipo. Vivono in assoluto stato di degrado persone di varie provenienze, molti senza documenti, altri clandestini illegali e fuoriusciti da centri di accoglienza. Ovviamente la malavita in situazioni di questo tipo la fa da padrona e ormai per gli utenti della stazione - denuncia l’esponente leghista - è diventato impossibile attraversare quelle aree o semplicemente parcheggiare le auto per prendere il treno o la metro". Decine i disperati accampati al capolinea dell'autobus adiacente una delle entrate posteriori della stazione.

“Effettivamente la stazione Tiburtina è diventata un non luogo dove vige la legge del più pericoloso, ci chiediamo se sia più opportuno per il Sindaco pensare alla sicurezza dei moltissimi cittadini che usufruiscono quotidianamente della Stazione, piuttosto che pubblicizzare la rotatoria o la banchina o le strisce pedonali, lavori che avrebbero dovuto essere finiti nel 2020".