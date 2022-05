Stadio della Roma, i Friedkin presentano il progetto: sarà a Pietralata

Un impianto stile Premier League, tra i 55 e i 65.000 posti con migliaia di parcheggi e stalli per le due ruote, un centro commerciale, un centro sportivo e un nuovo parco giochi per la comunità: è il progetto dei Friedkin, Dan e Ryan, per il nuovo stadio della Roma, che secondo quanto anticipato da Il Messaggero è stato depositato in Campidoglio e verrà costruito a Pietralata.

Al fianco della stazione Tiburtina e all'alta velocità, oggetto di una riqualificazione difficile ma in dirittura d'arrivo, a due passi dall'ospedale Sandro Pertini e dalla fermata della metro B Quintiliani, ma non distante anche da quella di Monti Tiburtini. Il terreno è di proprietà comunale. Tutto fa pensare che sia il luogo ideale dove far sorgere la nuova casa giallorossa, che godrebbe anche della vicinanza con l'A24.

Al momento non si parla di cifre né di chi dovrebbe intestarsi l'opera, lo studio sulla fattibilità è presumibilmente ancora in corso, ma ci sono i bozzetti e i dettagli sui numeri dei parcheggi da realizzare e dove (al fianco della stazione) e c'è l'idea di due ponti ciclopedonali per collegare la stazione Tiburtina e il quartiere Nomentano con lo stadio.

Dal Campidoglio le bocche restano cucite. L'unico che si era sbilanciato era stato l'assessore alla partecipazione Andrea Catarci, il 4 maggio, citando Pietralata. Una mossa in avanti che forse non avrà entusiasmato il silenzioso Gualtieri. Oggi, 6 maggio, il giorno dopo la vittoria della Roma contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League, l'assessore allo Sport Alessandro Onorato all'agenzia Dire resta vago: "C'è un rapporto molto costruttivo e proficuo con la Roma che va avanti", la sua risposta telegrafica.