Sit-in di CasaPound contro il governo Draghi. Iannone va alla finestra: “Questo non è un balcone”

Il corteo che doveva partire da piazza Santa Maria Maggiore è stato vietato dalla questura. E CasaPound sceglie un’altra modalità per manifestare: un sit-in sotto

al palazzo occupato di via Napoleone III, con tanto di comizio.

"Oggi ci riprendiamo la libertà. Il divieto che ci è stato imposto viene soltanto da pressioni politiche e dalla volontà del Pd, ed è inaccettabile. A CasaPound sono state sempre rivolte accuse pretestuose ma non eravamo mai arrivati a questo punto. A quelli che ci sventolano in faccia la Costituzione diciamo: 'O ci mettete fuorilegge o ci consentite di manifestare'” ha dichiarato Mirko Marsella, portavoce di Casapound Italia.

Alla finestra si è visto anche Gianluca Iannone che, affacciandosi dallo stabile occupato, mentre era in corso il sit-in, ha commentato "Già leggo i giornali di domani 'a CasaPound fanno i discorsi dai balconi', ma questa è una finestra no?'". Ironia a parte, i fascisti del terzo millennio, oltre a protestare contro la mancata autorizzazione al corteo, hanno contestato aspramente il governo Draghi.

Ecco perché Casapound non deve manifestare: 1.384.000 nuovi poveri, 10mila imprese fallite, +30% costo pane, benzina, luce e gas, 58esimo posto per la libertà di stampa" ha ricordato Mirko Marsella. L’ex consigliere del municipio X, ora portavoce di CasaPound Italia, ha aggiunto che “Ci sono stati aumenti sulle bollette, sulle materie prime, sulla benzina e su tutto questo il governo Draghi non ha dato nessuna risposta. È soltanto esecutore di interessi sovranazionali e non certo di interessi del popolo italiano ma noi siamo il popolo italiano”.