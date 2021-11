Chi è Silvia Scozzese, assessora al Bilancio e vicesindaca della giunta Gualtieri

Silvia Scozzese è la nuova Assessora al Bilancio della Giunta del Sindaco Roberto Gualtieri, nonché vice sindaca. Nata a Roma il 9 febbraio 1966, Scozzese è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", per poi iscriversi nel '92 all'albo dei praticanti procuratori. Non è la prima volta che Scozzese ricopre questo l'incarico al Campidoglio: già a giugno 2014, per un anno, fu Assessora al bilancio, alla razionalizzazione della spesa e partecipare del Comune di Roma.

Tra le sue esperienze più recenti, è da settembre 2019 Capo di Gabinetto del Ministro del Sud e della Coesione territoriale. Da giugno 2019 ha inoltre ricoperto incarico nell'ufficio legislativo del Gabinetto del Presidente della Corte dei Conti.

Da maggio 2019 a settembre 2019 è stata a capo dell'ufficio legislativo della giunta della Regione Lazio e, dal 2013 al 2017, ha rivestito il ruolo di dirigente ANCI, l'associazione nazionale dei Comuni italiani.

Sempre per la Fondazione Anci, da luglio 2006 a giugno 2014, è stata direttore scientifico dell'Istituto per la finanza e l'economia locale. Ha ricoperto negli anni diversi incarichi nelle commissioni di lavoro per il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Lavori pubblici. E' stata inoltre membro del gruppo tenico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la revisione per il sistema statistico delle costruzioni. Ha lavorato inoltre come membro della commissione ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'Interno.