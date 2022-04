A rischio il progetto per la discarica di Magliano Romano: valuteranno i giudici del Tar

Trenta pagine di ricorso al Tar rischiano di bloccare l'iter autorizzativo, in parte già concluso, necessario alla discarica di Magliano Romano per accogliere i rifiuti urbani indifferenziati provenienti (anche) dalla Capitale. A presentarlo l'associazione ecologica Monti Sabatini, da tempo in prima linea contro la riclassificazione dell'invaso alle porte di Roma. Chiariamo i fatti.

Parliamo di una discarica di 890mila metri cubi di proprietà della società Idea 4, partecipata anche da Acea, realizzata nei pressi di Magliano Romano, centro urbano da 1500 abitanti a 35 chilometri nord da Roma. Già in attività per accogliere e lavorare rifiuti inerti è stata oggetto dal 2014 di una Conferenza dei servizi che di recente si è chiusa a inizio febbraio rilasciando una Via (Valutazione di impatto ambientale) favorevole a trasferire qui anche l'indifferenziata. Del resto la regione Lazio è carente di sbocchi per lo smaltimento, con le sole discariche di Viterbo e Albano, quest'ultima al momento sotto sequestro per un'indagine della Guardia di finanza. All'entrata in funzione ufficiale di Magliano Romano, lo ricordiamo, manca ancora l'Aia, Autorizzazione integrata ambientale, e ora il ricorso dei cittadini potrebbero creare più di un problema.

Le ragioni del ricorso

Diverse le ragioni che hanno spinto il comitato a rivolgersi a un legale per affermare il fatto che nel sito prescelto una discarica non potrebbe nemmeno starci, in quanto ricadrebbe in un'area soggetta a fattori escludenti di tutela integrale. Limitrofa al parco di Veio, si trova a meno di un chilometro da un complesso residenziale e da una scuola. Non a caso anche la Asl ha rilasciato parere negativo già nel 2016, carta ignorata però in Conferenza dei servizi. Altra questione affrontata nel ricorso, un vecchio parere idrogeologico redatto i primi anni duemila su cui si sono basati i tecnici della Regione per il pronunciamento finale. I comitati sono convinti, e lo documentano, che si tratti di un documento ampiamente superato da analisi più recenti.

Ora la questione verrà valutata dal Tar. Nel frattempo il no alla discarica di Magliano Romano continua a essere al centro di proteste della cittadinanza e di ampio dibattito all'interno della Conferenza dei sindaci dell'area Cassia-Tiberina-Flaminia. Un fronte di contrari compatto che ora si appella ai giudici di via Flaminia.