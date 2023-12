Cantieri di notte: lavori sulle strade di quattro municipi

A Roma i cantieri di notte sono già una realtà e, con l’approssimarsi del Giubileo, diventeranno una prassi diffusa per la manutenzione stradale ma anche per la sistemazione del verde e dei sottoservizi.

I lavori in corso

Per quanto riguarda i cantieri dedicati alla sistemazione delle strade, sono appena terminati quelli che dalle 21 alle 6 hanno visto degli operai impiegati in viale Bruno Buozzi, nel municipio II ed in via dell’Almone, dov’è in corso il rifacimento di marciapiedi. Sono finiti anche in via Casal Rotondo nel municipio VIII e via dell’Acqua Acetosa Ostiense nel municipio IX mentre sono in via di ultimazione in via Tor de’ Schiavi, nel municipio V.

I cantieri in partenza

Partono invece nella serata del 18 dicembre i cantieri in via di Tor Pagnotta ed in via Erminio Spalla e, nel mese di gennaio, anche in via della Serenissima. In tutte e tre i casi gli interventi prevedono il rifacimento della piattaforma stradale e della segnaletica, e la pulizia di caditoie e tombini. In totale, si tratta di 8 km di riqualificazione profonda, finanziati con 4,7 milioni di fondi del Giubileo e del Campidoglio, eseguiti dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale.

Il "Piano strade"

“Proseguono i lavori stradali per migliorare la sicurezza delle strade romane e per adeguare le infrastrutture ammalorate – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini – Il Dipartimenti Csimu sta concludendo i lavori che in questo caso si svolgono in 4 municipi di Roma. A breve inizieranno ulteriori lavori giubilari, svolti da Anas, in via Cristoforo Colombo e in via di Baccanello. Il Piano strade del Sindaco Gualtieri conquista ulteriori chilometri di riqualificazione degli 800 km di viabilità principale”.

Con la delibera che la giunta Gualtieri ha predisposto, ai municipi ed ai dipartimenti comunali verrà chiesto di estendere le lavorazioni notturne per tutti i cantieri di cui è responsabile Roma Capitale da qui al termine del Giubileo. Un modo per evitare di intralciare, con i lavori, la viabilità in orario diurno e, soprattutto, nelle ore di punta.