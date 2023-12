A Roma cantieri solo di notte: "Costano di più, ma sono più rapidi”

Lavori notturni in tutti i cantieri di Roma Capitale. È questo lo scopo che la giunta Gualtieri intende perseguire per evitare, con l’avvio dei tanti lavori previsti per il Giubileo, di congestionare il traffico capitolino.

Perché lavorare di notte

In una città dove, ogni mille abitanti, ci sono 630 automobili e 140 motocicli, la gestione dei cantieri stradali è un problema cui tenere conto. L’amministrazione punta a risolvere criticità dettate, ad esempio, da chiusure e restringimenti di carreggiata, cercando di far lavorare gli operai con il calar del sole e quindi dalle ore 21.00 alle ore 6.00. Qualora non sia possibile, in casi limitati e comunque debitamente motivati, dovrebbero farlo lontano dagli orari di punta. La delibera preparata dall’assessora capitolina Ornella Segnalini prevede di coinvolgere anche gli enti di prossimità.

L’obiettivo del Campidoglio è di far implementare la decisione anche ai dipartimenti ed alle strutture tecniche dei municipi. In questo modo, fino al termine delle celebrazioni giubilari, per i cantieri di propria competenza anche gli organi periferici dell’amministrazione dovranno puntare sulla fascia notturna. E questo vale per gli interventi che interessano la piattaforma stradale, ma anche i marciapiedi, le alberature, le opere d’arte. La delibera prevede quindi che questi lavori siano svolti di notte, con l’obbligo nelle ore diurne di ridurre al minimo l’ingombro stradale.

Lavori più costosi ma più rapidi

“Dal 2021 abbiamo inaugurato a Roma i cantieri notturni, una modalità fortunata che ci ha permesso di limitare i disagi che inevitabilmente ricadono sul traffico cittadino. Per l’Amministrazione non è solo uno sforzo organizzativo, ma anche economico. Tali lavorazioni, infatti, hanno un costo più alto, ma ci consentono di essere più rapidi, di notte non ci sono interferenze rilevanti con la vita cittadina e questo accorcia i tempi di esecuzione. Proprio questa esperienza mi ha convinta a estendere le nuove linee di indirizzo a tutti i Dipartimenti di Roma Capitale che eseguono lavori sulle strade” ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini che, già nelle scorse settimane, aveva annunciato l’intenzione di puntare sull’orario notturno anche per i cantieri giubilari.

Le manutenzioni del verde e dei sottoservizi

Le intenzioni della delibera sono quelle di estendere la modalità di lavori notturni anche agli altri settori di Roma Capitale che operano sulle strade, in diversa forma come ad esempio sottoservizi, verde pubblico. Quindi non solo sugli 800 chilometri di viabilità principale che, con i 170 milioni di fondi giubilari, verranno interessati dai cantieri. La stessa modalità dovrebbe infatti essere adottata anche per la manutenzione della rete di sottoservizi e del verde pubblico. Al riguardo il provvedimento firmato da Segnalini prevede di estendere l’indicazione di lavorare in fascia notturna, anche quando si rilasciano le autorizzazioni rivolte agli operatori di servizi a rete per l’esecuzione degli interventi di realizzazione, estensione, manutenzione ed allaccio delle reti che interessano la piattaforma stradale della viabilità principale e alternativa. Questi obblighi verrebbero meno solo in caso di accertata urgenza.

Le poche deroghe consentite

Saranno possibili delle deroghe rispetto alla fascia oraria che va dalle ore 21.00 alle ore 6.00. Come premesso dovrebbero essere opportunamente motivate e, quindi, consentiti solo nei casi sia accertata l’impossibilità tecnica di eseguire le attività in orario notturno. In quei casi limitati, i lavori dovranno essere comunque svolti lontano dalle fasce orarie di punta, vale a dire quelle comprese tra le 7 e le 9 e tra le 16 e le 19. Deroghe sono infine concesse nei casi in cui i cantieri possano superare i limiti acustici previsti dal regolamento che disciplina la gestione del rumore, in ogni caso non superiori ai 70 decibel.

“Con l’assessora Alfonsi e con Ama abbiamo già realizzato positivamente cantieri di questo tipo, a viale Trastevere e sulla Tangenziale Est. Ogni volta in cui è possibile, è auspicabile che le lavorazioni avvengano di notte, soprattutto in questa fase di grande trasformazione voluta dal Sindaco Gualtieri. A fianco ai grandi lavori giubilari stiamo proseguendo con la riqualificazione degli 800 chilometri di viabilità principale, sono lavori importanti che svolgiamo di notte per il decoro e soprattutto per la sicurezza di tutti. A breve la Delibera andrà in Giunta e l’indirizzo diverrà effettivo”.