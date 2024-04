Nel quartiere ostaggio della movida i residenti chiedono parcheggi riservati

Riservare una quota di parcheggi ai residenti del quartiere per garantire loro il diritto all’abitabilità e alla tranquillità da tempo minati dal fenomeno della movida che, oltre a costringere molti a notti insonni, si ripercuote anche su viabilità e accesso agli stalli di sosta. È questa la proposta del M5s di Montesacro, sottoscritta favorevolmente pure da una parte del Partito Democraticoe e che dunque presumibilmente sarà approvata dal parlamentino di Piazza Sempione.

Montesacro, parcheggi riservati ai residenti

Il documento chiede di istituire delle aree con riserva di sosta per chi sarà in possesso di specifico permesso, appunto residenti e dimoranti. Le maggiori criticità sono state denunciate da chi abita in viale Gottardo, via Cimone e strade limitrofe. “Un quadrante dove è difficile posteggiare e alle volte anche transitare vista la nutrita presenza di esercizi commerciali” è scritto nel documento. “Appare evidente ormai che il fenomeno sia in crescita, visto il ripetersi sempre più frequente di eventi talvolta incontrollati per i quali risulta impossibile posteggiare anche per chi è in possesso di garage. il tutto a causa della sosta vietata effettuata dai clienti dei tantissimi locali commerciali”.

Il documento del M5s

Da qui l’esigenza di una regolamentazione più stringente. Non solo la richiesta di razionalizzare le licenze di somministrazione nel quadrante di Montesacro come da indici di saturazione predisposti dall'amministrazione, ma anche di tutelare i residenti dal punto di vista della viabilità e dei parcheggi.

“La cittadinanza ci sta chiedendo una netta posizione politica: se è vero che lo spazio pubblico può essere usato, nel rispetto delle regole e dei regolamenti, per tavolini e dehors, è anche vero che debba allo stesso modo garantire alla cittadinanza di non essere ostaggio nel proprio quartiere di residenza” hanno scritto in una nota i consiglieri grillini Dario Quattromani e Marina Battisti. “Speriamo sia l’inizio di un percorso volto a consentire a tutti e tutte di poter usare gli spazi pubblici al meglio" hanno concluso.