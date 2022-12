Nel futuro di Roma 4mila nuovi appartamenti nei piani di zona

Tra le novità presentate in tema di urbanistica in conferenza stampa da Roberto Gualtieri e Maurizio Veloccia il 22 dicembre, c'è anche quella delle nuove linee guida per il completamento del II piano di edilizia economica popolare, quello che avrebbe dovuto rispondere alle necessità di alloggi previste tra il 1987 e il 1997 per un totale di 300.000 stanze, cioè singoli vani da dedicare a una fascia di popolazione con determinati requisiti socioeconomici. Con una delibera recentemente firmata in giunta e che presto andrà in consiglio per il voto finale, il Campidoglio ha dato il via all'attuazione di 12.900 stanze in 12 differenti piani di zona, quindi oltre 4.000 nuovi appartamenti.

I piani di zona da attuare: c'è anche Casal Monastero

Ad essere coinvolti, quindi, sono Infernetto Nord, Pian Saccoccia 2 e Casal Monastero 2 e 3 (quest'ultimo è stato già da tempo accorpato) per i quali già esiste una convenzione iniziale e quella integrativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Poi Acilia Madonnetta, Casal Monastero 4, Tenuta Vallerano per i quali è stato nominato il commissario ad acta "ai fini dell’attuazione del piano, ed inoltre è stata espropriata parte della superficie del piano" fa sapere l'assessorato.

Confermate 217 nuove stanze a Casette e Dragoncello 2

E ancora: Casale Cesaroni, Infernetto Ovest, Tor Tre Teste e Monte Stallonara e anche per questi tre piani di zona è stato nominato un commissario ad acta e infine Infernetto Est e Lunghezzina Castelverde per i quali è stata espropriata parte della superficie del piano. Altre 217 stanze sono previste a Casette pater 4 e Dragoncello 2, già acquisiti al patrimonio pubblico di Roma Capitale e per i quali "si ritiene opportuno sin da ora confermare l'attuabilità".