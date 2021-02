Scuola, pubblicato il bando di gara per le mense: si punta a prodotti locali e bio

Dopo lo stop del Tar ai ricorsi degli operatori, il nuovo bando per l'affidamento del servizio mensa nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale.

"La gara è incentrata sulla qualità, sulla sensibilizzazione verso una corretta cultura dell'alimentazione ispirata ai principi della dieta mediterranea, sulla diffusione del concetto di multiculturalità, sul sostegno di modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, sulla riduzione degli sprechi e della produzione dei rifiuti, sull'utilizzo di prodotti a filiera corta e locale, di origine biologica, dei prodotti DOP, IGP, equosolidali biologici e sulla tutela dei lavoratori con l'inserimento della clausola sociale" spiega il Campidoglio in una nota stampa.

Le caratteristiche dell'appalto

Il bando, che inizialmente alimentò proteste dei lavoratori e delle sigle sindacali, poi arrivate a un accordo con la parte politica per il mantenimento dei livelli occupazionali, è organizzato in 15 lotti prestazionali e territoriali, con un investimento di 700 milioni di euro. È possibile per ogni impresa concorrente presentare un'offerta anche per più lotti, ma non potrà essere aggiudicataria per più di uno: quello per cui avrà conseguito il maggior punteggio tecnico. L'appalto partirà dal 1 settembre 2021, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di 5 anni educativi e scolastici. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato entro le ore 10 e 30 del 4 marzo 2020.

"Tramite questo bando vogliamo garantire ai nostri bambini un’alimentazione sana, variegata e improntata al rispetto dell’ambiente, puntando alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione di prodotti biologici e locali" afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Abbiamo puntato sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale per promuovere le corrette abitudini alimentari dei nostri ragazzi. Offriremo loro solo prodotti italiani, bio, DOP e IGP, andando ad incentivare politiche di welfare in ambito territoriale. Il bando, con affidamento quinquennale, garantisce inoltre una maggiore continuità del servizio e, grazie alla clausola sociale che abbiamo inserito, la tutela per i lavoratori" dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

Le informazioni sul bando si trovano sul sito TuttoGare di Roma Capitale, con ID 679: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id29293-dettaglio