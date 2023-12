Per prendere l'autobus si aspetta in mezzo alla strada. Da Ostia Antica a Dragona mancano i marciapiedi

Sono tante le strade del municipio X nelle quali, provare a prendere l’autobus, può rappresentare un esercizio rischioso. Ostia Antica, solo per citare uno dei quartieri del popoloso entroterra, mancano infatti le banchine dove salire o scendere dagli autobus.

Dove realizzare i marciapiedi

Per venire incontro al diffuso bisogno di sicurezza, nel municipio X sono stati presentati una serie di atti. Ne beneficiano gli utenti del TPL che, se verrà dato seguito al provvedimento municipale, potranno disporre di banchine salvagente. Le ultime ad essere richieste, in ordine di tempo, sono quelle per la linea 011 che passa nelle strade di Ostia Antica come via Giuseppe Fiorelli, via del Collettore Primario, via dei Fratelli Palma. Solo in quel quartiere sono nove le piattaforme che l’ente di prossimità intende realizzare.

In mezzo alla strada

In quelle vie su cui l’amministrazione locale chiede d’intervenire, gli utenti del trasporto pubblico sono costretti ad attendere l’autobus in mezzo alla strada per la totale assenza non solo delle pensiline ma anche dei marciapiedi necessari. Una condizione che non riguarda soltanto Ostia Antica visto che, già nel 2022, l’attuale amministrazione ha chiesto d’intervenire a Dragona. Anche lì, in strade come via Francesco Donati, come in via Carlo Casini,in via Giovanni Salvaterra, in corrispondenza delle paline del bus non ci sono marciapiedi.

Un problema sentito anche sul litorale

Il problema dell’assenza di marciapiedi, peraltro, era stato ravvisato anche sulla via Litoranea. Ed è una criticità che ben conoscono gli utenti delle “spiagge di Roma”, quelle dei cosiddetti Cancelli, che per salire e scendere dall’autobus devono sfidare il traffico automobilistico e la rigogliosa vegetazione. Anche in quel caso il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo aveva richiesto, nella primavera del 2022, la realizzazione delle “banchine salvagente”. Per ora senza che, i marciapiedi attesi, venissero realizzati.