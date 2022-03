Banchine salvagente e più corse dei bus: le richieste del municipio X in previsione dell’estate

Fermate più sicure ed anche più corse degli autobus. Tra le richieste che la commissione mobilità del municipio X ha deciso di portare in consiglio, e da lì all’attenzione del presidente Falconi, ce se sono alcune che nascono dall’intenzione di migliorare il servizio di trasporto pubblico in vista dell’estate.

Le banchine inesistenti

In previsione della ripartenza della stagione balneare, l’ente di prossimità sta riflettendo sulla necessità di rendere più sicuro il ricorso alle linee TPL da parte dei cittadini che desiderano raggiungere i Cancelli. Oggi, per andare alle spiagge libere, o si ricorre al mezzo privato oppure al servizio di linea. Solo che, gli utenti di quest’ultimo, risultando abbastanza penalizzati. Infatti “la via Litoranea infatti, nel periodo estivo, è interessata da un traffico intenso e caotico e gli impianti di fermata bus sono mancanti di banchine salvagente” si legge nel provvedimento sottoscritto in maniera trasversale da esponenti municipali del Pd, del M5s, di Europa Verde e della Lega.

Le fermate lontane

Oltre all’assenza di uno spazio sicuro dove attendere il passaggio dei bus, occorre anche farlo raggiungendo fermate che distano alcune decine di metri dall’ingresso dei Cancelli e che, molte volte, sono anche invase dalla rigogliosa macchia mediterranea. In previsione dell’estate, quindi, il presidente Falconi dovrà chiedere al Dipartimento mobilità di Roma capitale di realizzare le banchine salvagente, funzionali alla sicurezza delle fermate, che dovranno essere spostate anche più vicino possibile agli ingressi delle spiagge libere di Castel Porziano. Per rendere ancor più agevole il ricorso al trasporto pubblico, è stato chiesto di effettuare le “potature del verde” e di provvedere a realizzare la segnaletica orizzontale per l’attraversamento pedonale.

Aumentare le corse del TPL

Tra le richieste volte a migliorare il trasporto pubblico a cui il presidente Falconi dovrà prestare attenzione, ce n’è una che riguarda anche la linea 018. Si tratta dell’unico bus che serve la zona Stagni di Ostia Antica, un quadrante che negli anni ha fatto registrare un notevole incremento nel numero dei residenti. La frequenza temporale del passaggio di questa linea, però, “è molto dilatata: circa un autobus ogni 50 minuti”. Il risultato è che i cittadini, per non dover restare troppo in attesa dello 018, si dirigono a piedi verso la vicina stazione di Ostia Antica. Ma “il percorso per raggiungerla” si legge nella mozione, richiede il passaggio su “via Agostino Chigi che è una strada in parte priva di marciapiede e quindi pericolosa”. Cosa fare? La richiesta che arriva dal territorio, e che transitando per il consiglio municipale è diretta al minisindaco, è di chiedere un aumento nella frequenza dei passaggi. Al dipartimento mobilità il compito di trovare la formula adatta alle esigenze del quadrante.