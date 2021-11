Trasporto disabili, la disperazione dei lavoratori Tundo: "Dopo sei mesi senza stipendio ricevuti solo 491 euro"

“Ancora non si vede un euro e i pulmini stanno peggio di prima”. Corre veloce sui social e nelle chat la rabbia dei lavoratori della Tundo, la società che per conto del Comune svolge il servizio di trasporto degli alunni disabili.

Il disservizio della Tundo: scuolabus ancora fermi ai box

Un servizio mai decollato tra scuolabus costretti ai box perchè con le gomme lisce, senza carburante o assicurazione e lavoratori senza stipendio per mesi. L’ultimo risale al maggio scorso. Dopo la mobilitazione di operatori e sindacati e l’ennesima protesta delle famiglie costrette a soluzioni alternative o, peggio, a dover vedere i loro figli rinunciare a giorni di scuola, il Campidoglio ha deciso di intervenire: pagamento in surroga degli stipendi arretrati e sostituzione dell’inadempiente Tundo entro la fine dell’anno. Già in settimana l’apertura delle buste per l’assegnazione del servizio di trasporto degli alunni disabili: la partenza dei nuovi pulmini immaginata per gennaio, “salvo ricorsi” - sottolineano in molti temendo che l’addio alla Tundo possa slittare. Lo temono le famiglie degli oltre 4mila ragazzi che a Roma si avvalgono del servizio diventato per molti un calvario, vogliono scongiurarlo quei lavoratori che da sei mesi “non prendono una lira”.

La disperazione dei lavoratori Tundo: "Dopo sei mesi senza stipendio arrivati 490 euro"

Si perchè la disperazione di operatori e autisti è ai massimi livelli. “Dopo sei mesi senza stipendio mi sono visto accreditare 491 euro, praticamente non ci pago nemmeno la benzina che ho utilizzato per andare e tornare da lavoro in questi mesi di assoluta follia” - dice a RomaToday uno dei lavoratori Tundo.

Anche oggi parte degli scuolabus sono rimasti ai box. "Io, coem altri miei colleghi, sono tornata alla rimessa perchè era finito il gasolio". Il Comune, così fanno sapere i sindacati, ha rimodulato il servizio integrando alcuni giri. Su quelli rimasti scoperti sono stati utilizzati i taxi multiposto muniti di pedane per i disabili. “C’è stata la volontà di limitare al massimo i disagi, l’incapacità di portare i ragazzi a scuola” - sottolinea Alessandro Farina della Filt Cgil. “Il primo pagamento degli stipendi in surroga è già partito, un’altra fattura è stata svincolata. Le risorse economiche ci sono, ma bisogna attendere qualche giorno anche perchè - spiega il sindacalista - la società non si è nemmeno curata di mandare i dati necessari per i pagamenti al Comune che ha così dovuto provvedere da solo. E’ una procedura complessa, ma i pagamenti arriveranno per tutti i lavoratori”.

Trasporto alunni disabili: pronto il cambio per la gestione del servizio

Lo sperano coloro che oggi guidano gli scuolabus “solo per spirito di servizio e per non creare disagi ai nostri ragazzi” - dicono. “Abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo aspettato mesi per ricevere il compenso dovuto e lo abbiamo fatto solo per i nostri alunni e per consentire loro di andare a scuola. Ma ora la situazione è insostenibile: anche le nostre famiglie devono vivere”. E se il Comune pagherà gli stipendi arretrati, da maggio a ottobre, l’attenzione è puntata sulle mensilità correnti a carico della Tundo: gli accrediti dovrebbero arrivare già in settimana. “Ma al momento la società non è stata in grado di garantircelo” - dice Farina. Non resta che aspettare. Ancora. “Quel che emerge è che servizi agli utenti così delicati andrebbero assegnati con maggiore sensibilità” - commenta Eugenio Stanziale della Filt Cgil. Un auspicio per l’esito del bando che metterà per strada gli scuolabus guidati dalla società che sostituirà la Tundo con pure la clausola sociale per i lavoratori evitando così nuove proroghe. Operatori e autisti “stremati”. “Siamo al limite, non è più possibile andare avanti in queste condizioni”.