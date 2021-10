Roma non riesce a portare a scuola 4mila alunni disabili: il Comune lavora per rimediare al caos pulmini Tundo

Pulmini senza carburante alcuni dei quali addirittura privi di copertura assicurativa, ci sono poi i mezzi talmente malandati che seppur con il pieno soffrono la mancata manutenzione e così si fermano all’improvviso o sono costretti a rimanere ai box perchè con le gomme lisce. E’ ancora caos per il trasporto degli alunni disabili di Roma, affidato dalla precedente amministrazione comunale alla società Tundo.

Il trasporto degli alunni disabili nel caos

Una luna di miele che non c’è mai stata: si perchè è da tempo ormai che l’azienda viene meno agli impegni presi, anche nei confronti dei lavoratori che da maggio scorso non percepiscono lo stipendio. A questo si aggiunge la mancanza delle più basilari norme di sicurezza, soprattutto in periodo di pandemia: mezzi non sanificati, niente fornitura - così denunciano gli operatori - di dispositivi di protezione individuale, mascherine e gel. A fare le spese di questa situazione, oltre ai dipendenti della società, i circa 4mila alunni disabili di Roma che utilizzano il servizio e lo loro famiglie. Lunedì in tutta la città si sono fermate 120 linee, molti bambini sono rimasti a casa, avvisati da una telefonata poco prima dell’orario stabilito per il passaggio del pullmino. Attesa vana e niente scuola. Ancora una volta.

Pulmini senza benzina e lavoratori senza stipendio: il disastro della Tundo

“Le inadempienze della Tundo, che coinvolgono ogni giorno 600 lavoratori, si riflettono inevitabilmente sulle famiglie, che debbono occuparsi in prima persona del trasporto dei propri figli. Ne derivano a catena problemi lavorativi, assenze dei ragazzi dalla scuola, mancanza di continuità e regolarità nella frequenza scolastica, già interrotta per l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi” - protestano Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. Nei giorni scorsi la richiesta di un intervento risolutivo al sindaco neoeletto Roberto Gualtieri e al prefetto: “Chiediamo loro di farsi carico di questa situazione da noi denunciata già tante volte”.

Trasporto alunni disabili: il Comune lavora per trovare soluzioni

Problematiche in queste ore al centro dell’attenzione degli uffici del Sindaco che sono al lavoro per risolvere la questione nel tempo più rapido possibile. Fa sapere il Campidoglio in una nota. “Sono già state individuate, e attualmente in corso di valutazione, soluzioni tecniche in grado di assicurare la continuità del servizio, trasferendone la titolarità e rimediando così al grave stato di crisi in cui versa l’azienda aggiudicataria”.

“L’Amministrazione Capitolina - scrivono da Palazzo Senatorio - è al fianco delle cittadine e dei cittadini e delle tante famiglie che stanno subendo le conseguenze di questa grave situazione e si impegnerà senza sosta per difendere e garantire diritti fondamentali come quelli allo studio, alla mobilità e al lavoro”. Per arrivare ad un esito positivo della vicenda è inoltre in atto una stretta interlocuzione con i sindacati, nella consapevolezza delle forti difficoltà affrontate anche dai lavoratori.