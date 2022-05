Roma e Parigi unite più che mai: Gualtieri e Hidalgo rilanciano il gemellaggio

Roma punta sulla cultura e guarda all'Europa. Due aspetti che ieri hanno trovato ulteriori conferme dalle dichiarazioni del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che da un lato ha annunciato il rilancio del gemellaggio con l'omologa francese, Parigi, dall'altro ha ribadito come la cultura sarà leva per rilanciare la città.

L'asse con Parigi

Un doppio festival, in contemporanea, per rilanciare un gemellaggio storico, ma negli ultimi anni sopito. "Roma e Parigi unite più che mai nel segno del cinema", twitta il primo cittadino. "A luglio, il festival Dolcevita sulla Senna e contemporaneamente NouvelleVague sul Tevere. Con Anne Hidalgo rilanciamo il gemellaggio tra le nostre due città da sempre capitali della cultura". Teatro romano dell'omaggio alla capitale francese sarà l'Isola del Cinema, lo storico evento trasteverino, pronto a tornare dopo le difficoltà legate alla pandemia. A Parigi invece in programma proiezioni cinematografiche all'aperto, un omaggio teatrale a Pier Paolo Pasolini nato cento anni fa, un concerto di musiche dai film di Federico Fellini e una mostra fotografica dedicato al cinema italiano. Tra le proiezioni ci sarà anche il film La Dolce Vita di Fellini.

Roma punta sulla cultura

L'importanza della cultura è stata ieri ribadita da Gualtieri nell'ambito del 22esimo appuntamento di 'Senato & Cultura' dal titolo 'Omaggio a Roma': "Roma ha il patrimonio artistico e culturale più straordinario del mondo. Per questo vogliamo fare della cultura la leva per il rilancio della città, che passa da Cinecittà, dalle grandi istituzioni culturali, dal futuro Tecnopolo fino a un grande progetto di riassetto dell'area archeologica centrale". "Dobbiamo cogliere questo momento non solo per superare problemi che si trascinano da tanto tempo, come i rifiuti o i trasporti- ha spiegato- ma per riportare Roma come città all'avanguardia, campione di innovazione, campione di cultura, campione della coesione sociale".