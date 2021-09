Elezioni Roma, chi va più "forte" sui social? Tante interazioni per Raggi, gradimento basso per tutti

Izi Lab sta monitorando i canali Facebook della sindaca uscente insieme a Gualtieri, Calenda e Michetti: un modo per capire come i 4 candidati al Campidoglio riescono a fare breccia tra gli utenti della piattaforma

Chi è il candidato sindaco di Roma con più seguito su Facebook? Qual è l'umore degli utenti nei confronti di chi è in corsa per il Campidoglio? Izi Spa, azienda che si occupa tra le altre cose di indagini di mercato e monitoraggio della qualità dei servizi, dal 31 agosto ha iniziato a tenere d'occhio i canali social ufficiali di Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti e Carlo Calenda, ovvero i quattro protagonisti principali della campagna elettorale che porterà al voto del 3 e 4 ottobre.

Grazie alla divisione tecnologica Izi Lab, un sistema messo a punto dal MilaNLP Lab (Università Bicocca di Milano) valuta anche il "sentiment" dei commenti degli utenti per ogni post, ovvero se la reazione a ciò che scrivono i candidati è positiva o negativa.

Andando ad analizzare quanto monitorato fino ad oggi, in esattamente due settimane di campagna, un dato balza netto all'occhio: l'uscente sindaca di Roma ha il maggior numero di interazioni totali, con il 59.3%. Significa che tra like, commenti e condivisioni, Virginia Raggi smuove una community molto più numerosa e attiva degli altri, con quasi 589.000 interazioni. Molto indietro tutti gli altri: Calenda si ferma al 17,2%, Gualtieri al 15,5% mentre Michetti è ultimo con l'8% e poco meno di 80.000 interazioni in 14 giorni.

Essere primi per le interazioni, però, non significa affatto essere più "popolari": il 68,5% delle reazioni ai contenuti pubblicati dallo staff di Virginia Raggi sono negative. Per Gualtieri la percentuale scende al 55,1%, Calenda se la cava solo poco meglio della pentastellata con il 65,1% , poco sopra l'avvocato Michetti al 64,6%. Nessuno dei quattro principali competitor alla poltrona di sindaco di Roma gode delle grazie degli utenti social, anche se c'è da dire che i dati più equilibrati sono quelli del candidato del Centrosinistra.