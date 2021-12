Capodanno a Roma: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso al Circo Massimo. Covid permettendo

L'andamento della pandemia non permette ancora annunci ufficiali. In Campidoglio però il lavoro per il Capodanno è quasi ultimato e le indiscrezioni iniziano a trovare conferme ufficiali. Non ci sarà l'evento diffuso dell'era Raggi, voluto dall'ex assessore alla Cultura Luca Bergamo. Al suo posto un concertone, con il Circo Massimo come luogo prescelto e preferito a piazza del Popolo per la maggiore capienza.

Nel pomeriggio il sindaco Roberto Gualtieri, interpellato a margine della riapertura del ponte ciclopedonale della Montagnola spiegava che "stiamo finalizzando la nostra valutazione sulla base del dati epidemiologici e del consiglio degli esperti della Regione". E' l'Ansa a far trapelare dettagli parlando di un concerto al Circo Massimo, con posti a sedere riservati a spettatori con mascherine. "Tra gli artisti pronti a richiamare il grande pubblico nella Capitale - scrive l'Ansa - ci sarebbero Coez, Blanco e Tommaso Paradiso". A loro dovrebbero aggiungersi anche due artiste donne ancora da definire.

All'Ansa l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato spiega: "Puntiamo a restituire a Roma il posto di primo piano che le spetta nei grandi eventi culturali e artistici". Onorato sta coordinando in prima linea l'organizzazione e interpellato da RomaToday conferma le indiscrezioni. Sulle modalità con le quali si potrà rientrare tra i 15.000 che assisteranno all'evento spiega: "E' un aspetto ancora tutto da definire. Al momento però è chiaro che la nostra priorità è quella di organizzare un concerto che consenta la presenza del pubblico nel massimo rispetto delle misure anti covid". Si accederà agli spalti solo con green pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Per l'annuncio ufficiale ci sarà da aspettare ancora qualche giorno: saranno valutati i contagi e, se i dati lo consentiranno, si procederà all'ufficializzazione dei nomi e alla comunicazione delle modalità d'accesso.