Quanto è affollato l'autobus Atac? La risposta arriva dall'app Moovit

Un'app per sapere se è un autobus è affollato, se ha posti a sedere o se ha una capienza limitata. E' quanto promette il recente aggiornamento di Moovit, l'app per la mobilità urbana più usata al mondo, che in parternship con Atac lancia una nuova sperimentazione per indicare in tempo reale agli utenti l’affluenza a bordo.

Tredici le aree metropolitane coinvolte nel mondo: tra queste Roma, New York e Singapore. Dopo aver effettuato l’aggiornamento dell’app, all’interno di Moovit gli utenti del trasporto pubblico possono da oggi visionare tre gradi di riempimento dei mezzi di superficie: posti disponibili, poco affollato e capienza limitata. Il tasso di affollamento del mezzo si basa sulle normative dei recenti DPCM, la capienza limitata viene dunque indicata quando l’affluenza a bordo è prossima al 50% dei posti in piedi e a sedere disponibili.

Il dato verrà reperito da Moovit con i contapasseggeri digitali presenti a bordo dei bus della nuova flotta ‘+bus xRoma’ e indicherà una stima di massima del

riempimento del mezzo. Il dato in questa prima fase sarà dunque disponibile per un numero selezionato di mezzi su strada - circa 400 - e sarà oggetto di verifiche tecniche per controllarne la piena affidabilità.

Si tratta di un test provvisorio che, nel corso dei giorni, prevede l’acquisizione dagli stessi utenti di un feedback sul gradimento dell’iniziativa e sull’attendibilità del dato visionato all’interno dell’app rispetto a quanto riscontrato a bordo. I risultati del test e dei feedback verranno comunicati nel corso del mese di marzo, quando verrà completata la valutazione sull’esito della sperimentazione. Il monitoraggio costante contribuirà, inoltre, alla rimodulazione del servizio secondo i flussi rilevati.