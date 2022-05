Weekend a Roma: cosa fare sabato 14 e domenica 15 maggio

Weekend di metà maggio, con una primavera romana che sembra già estate. Tanti gli appuntamenti da vivere in città e nei dintorni della Capitale. Natura, divertimento, cultura. Il cartellone è variegato e incontra tutti i gusti.

Cosa fare nel weekend del 14 e 15 maggio a Roma

Il weekend del 14 e 15 maggio è quello in cui tanti musei romani resteranno aperti dopo il tramonto e fino a notte fonda. E' Il fine settimana del Festival del Verde e del Paesaggio all'Auditorium Parco della Musica, quello in cui Notre Dame de Paris accenderà i riflettori al Palazzo dello Sport. Ma è anche il weekend delle sagre e degli appuntamenti enogastronomici, tra fragole, arrosticini, eccellenze casearie e vini del sud Italia. Largo alle culture lontane con il Mercatino Giapponese e la sfilata di kimoni antichi a due passi da Fontana di Trevi.

Ecco quali sono i principali eventi da non perdere a Roma

La Notte dei Musei

La Notte dei Musei torna nella Capitale il 14 maggio, dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria. L'evento si terrà contemporaneamente, in tutta Europa (come avviene dal 2005). Quella 2022 è la dodicesima edizione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Roma aderisce all’iniziativa aprendo straordinariamente al pubblico in orario serale, dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso all'1), gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. [QUI TUTTI I MUSEI APERTI]

Notre Dame de Paris a Roma

Il ventennale di Notre Dame de Paris fa tappa nella Capitale, dal 12 al 22 maggio. Il cast originale tornerà ad emozionare il pubblico dal vivo al Palazzo dello Sport. A vent’anni dall’esordio dell’opera, i protagonisti del musical saranno nuovamente Lola Ponce nei panni di Esmeralda, Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso). Inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002. Un evento unico che molti romani hanno scelto di non lasciarsi scappare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival del Verde e del Paesaggio

Il 13,14 e 15 maggio, sul giardino pensile dell’ Auditorium Parco della Musica, torna il Festival del Verde e del Paesaggio con un programma ricco di attività dedicate a chi abita in città. Molti sono i temi affrontati in questa 11esima edizione per uno stile di vita più lento, consapevole, sostenibile ?e verde, perché vivere in città non vuol dire vivere lontano dalla Natura. In programma workshop di flower design, sketch botanico, fiori di carta e utilizzo del colore nelle nostre case, consulenze, pillole e lezioni per rendere la casa e gli spazi esterni più verdi e fioriti, presentazioni di libri, aperitivi botanici e pic nic, i giochi all’aria aperta della Città del Sole e tanti laboratori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino Giapponese

Il Mercatino Giapponese festeggia i suoi 15 anni con due grandi appuntamenti, il primo proprio sabato 14 e domenica 15 maggio. Gli ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. Un evento inclusivo e gratuito, messo a disposizione dei cittadini che avranno la possibilità di potersi confrontare con una cultura diversa, nel contesto suggestivo dello storico ippodromo comunale. Una grande mostra mercato con oltre 100 espositori selezionati per una proposta di shopping originale e fuori dagli schemi. [TUTTI I DETTAGLI]

Sagra delle Fragole

Torna il 14 e il 15 maggio la tradizionale Sagra delle Fragole di Carchitti. Il frutto di stagione sarà protagonista di una due giorni all'insegna del gusto e del folklore. L'apertura della sagra è prevista per le 10 di sabato con stand e mercatini, a seguire sfilate, musica e intrattenimento. Si continua anche per tutta la domenica, dalle 10 con apertura stand e mercatini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Formaticum

Sabato 14 e domenica 15 maggio riapre i battenti a Roma il primo salone del formaggio italiano e delle rarità casearie. Da tre anni Formaticum è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di formaggio, per gli operatori del settore e per i ristoratori che possono degustare e acquistare i prodotti esposti negli spazi del Wegil. Giungeranno da tutta Italia aziende attentamente selezionate dagli organizzatori, unite dal grande lavoro di qualità, dal rispetto per l’ambiente, dalla cura del prodotto a partire dall’alimentazione degli animali che forniscono il latte, dalla lotta alla standardizzazione e all’omologazione dei gusti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Beviamoci Sud

Dopo più di due anni si riaprono le porte di Beviamoci Sud, il festival dei vini del sud Italia. Il 14 e 15 maggio, a Roma, L’agenzia Riserva Grande, in collaborazione con Andrea Petrini, blogger di Percorsi di Vino, e con il giornalista Luciano Pignataro, promuovono la quarta edizione dell’evento. Una manifestazione volta a promuovere esclusivamente aziende rappresentative delle varie aree vitivinicole del nostro affascinante Sud che, al contempo, vuole mantenere uno standard qualitativo di alto livello. Un’occasione, per appassionati wine lovers ed operatori del settore, di poter degustare tutte le eccellenze vinicole di un territorio culla, da tempi immemori, di grandi vini dalla inconfondibile personalità, intrisi di storia, cultura e territorialità unica al mondo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dell'arrosticino e della cucina abruzzese

L'arrosticino di pecora abruzzese sarà protagonista a Roma, da sabato 14 a domenica 15. Icona della tradizione culinaria abruzzese, un simbolo del vero cibo di strada regionale e per finire, un patrimonio della gastronomia italiana, nonché un cibo amato da grandi e piccini. Roma ospiterà il team di Bracevia a Tutta Pecora, per un weekend dal sapore unico all’interno dell’AgriPark di Via Castel di Leva, lo spazio esterno della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova. Sarà celebrato il saporito spiedino accompagnato dai migliori vini regionali della Cantina Ferrante di Lanciano. E non mancheranno altre specialità della cucina abruzzese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sfilata di Kimono a Fontana di Trevi

Domenica 15 maggio Akira Yoshida apre le porte del suo locale con un festival della fioritura dei ciliegi e una sfilata di moda di antichi kimono vintage anni ‘20, dei preziosi capi originali forniti dalla signora romana dei kimono, Gloria Gobbi di Antichi Kimono e la preziosa collaborazione delle make up Artist di Accademia di Trucco Professionale e le acconciature di Accademia Genesis. Il festival prevede inoltre l’allestimento di una mostra pittorica e fotografica sul Hanami giapponese, cocktail a base di sake e dolci giapponesi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a San Lorenzo

Torna l'Eco & Chic market a San Lorenzo. Un'atmosfera piacevole e rilassata dove curiosare fra i tanti stand di artigianato artistico, vintage selezionato, flower design e altro. Fra le "chicche" presenti, monili realizzati a mano da un mastro artigiano che darà modo ai visitatori di vedere le sue tecniche lavorando sul posto, ma anche sculture di ceramica, illustrazioni d'autrice, piante rare, e anche dell'ottimo peperoncino nostrano, coltivato nelle Marche da un'azienda a gestione familiare. Presente un'associazione culturale che ricicla libri e capi vintage di grandi stilisti, accuratamente lavati ed igienizzati. Non mancherà l'area bimbi con i laboratori tenuti da Jessica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]