Beviamoci Sud, il festival dei vini del Sud Italia

Dopo più di due anni si riaprono le porte di Beviamoci Sud. Il 14 e 15 maggio, a Roma, L’agenzia Riserva Grande, in collaborazione con Andrea Petrini, blogger di Percorsi di Vino, e con il giornalista Luciano Pignataro, promuovono la quarta edizione dell’evento dedicato ai grandi vini del Sud Italia.

Una manifestazione volta a promuovere esclusivamente aziende rappresentative delle varie aree vitivinicole del nostro affascinante Sud che, al contempo, vuole mantenere uno standard qualitativo di alto livello. Un’occasione, per appassionati wine lovers ed operatori del settore, di poter degustare tutte le eccellenze vinicole di un territorio culla, da tempi immemori, di grandi vini dalla inconfondibile personalità, intrisi di storia, cultura e territorialità unica al mondo.

Il Sud Italia è un’area ricchissima di vitigni nativi, terroir diversi, climi e tradizioni vinicole ben distinte, che vanta una predilezione naturale per la coltivazione di vitigni autoctoni da sempre, come Nero d’Avola, Gaglioppo, Maglioppo, Cesanese, Greco Bianco, Primitivo, Aglianico, Nerello Mascalese, Cannonau, Malvasia Puntinata, Susumaniello, Bombino, Carricante, il Fiano, la Falanghina, solo per citarne alcuni.

Territori da considerarsi per la viticoltura a pieno titolo “felix”, pur con le dovute differenze, sin dall’antichità più remota, grazie all’estrema vocazione di suoli, pedoclima e posizione geografica. Quando parliamo di vini di queste terre parliamo anche di nettari derivanti da suoli vulcanici, ricchi di fosforo, magnesio e potassio, da cui derivano prodotti minerali, dotati di freschezza, complessità e sapidità uniche.

Aree geografiche sulle cui coste approdarono Fenici e Greci a partire da XII sec. a.C., portando con sé i vitigni più pregiati, oggi gran parte del patrimonio ampelografico del Sud. Luoghi che, in seguito, prima gli Etruschi e poi i Romani resero celebri perché associati ai grandi vini del tempo, presenti su tutte le tavole della nobiltà che contava e resi degli status symbol ante litteram: si pensi ai vini Falernum, Caecubum, Taburnum, solo per citarne alcuni, osannati e raccontati anche da Plinio il Vecchio e da Virgilio. Da sempre, inoltre, terra di conquista, in seguito tale patrimonio si è arricchito dei vitigni introdotti grazie alle successive dominazioni subite nel corso dei secoli: si pensi ai vitigni giunti da Francia e Spagna, assieme ad Angioini, Aragonesi, Borbone.

Come se non bastasse, l’importanza anche storica dei vini del nostro Sud si è ulteriormente arricchita grazie ad una scoperta risalente a meno di due anni fa che, in parte, riscrive la storia della viticultura dell'intero Mediterraneo occidentale, attuata ad opera dei ricercatori dell'Università di Cagliari. Nel sito nuragico di Sa Osa (OR) sono stati ritrovati semi di vitis vinifera (riconducibili alle famiglie di Vernacce e Malvasie), risalenti a circa 3000 anni fa, a dimostrazione che in Sardegna la viticoltura sia stata un fenomeno autoctono, e non importato da Fenici e Greci.

Beviamoci Sud si propone di diffondere ed evidenziare l’eccezionale valore enoico, storico e culturale di questi territori. A tal fine, quest’anno la grande novità sarà anche la partecipazione straordinaria di Gabriele Gorelli, Master of Wine, che collaborerà con noi nella veste di Direttore Tecnico andando a curare parte dei seminari della manifestazione.

Il programma di Beviamoci Sud

Sabato 14 maggio 2022

Ore 14:00 - Apertura banchi di assaggio

Ore 14:15 – Seminario “"Il variegato universo dei bianchi nelle terre dell’Ovest siciliano"?a cura del Master of Wine Gabriele Gorelli e Assovini Sicilia (su invito)

Ore 16:30 - Seminario "Cinque sfumature di rosso nella Sicilia orientale”a cura del Master of Wine Gabriele Gorelli (su invito)

Ore 20:00 - Chiusura banchi di assaggio

Domenica 15 maggio 2022

Ore 11.00 Apertura banchi di assaggio

Ore 12.00 Seminario: Lectio magistralis sull’uso dei lieviti nella storia del vino italiano Costo: 30€ comprensivo di ingresso alle sale di degustazione.

Iscrizione obbligatoria: info@beviamocisudroma.it

Ore 15.00 Seminario: Verticale Storica di Aglianico del Vulture “La Firma” di Cantine del Notaio.Costo: 35€ comprensivo di ingresso alle sale di degustazione.

Iscrizione obbligatoria: info@beviamocisudroma.it

Ore 17.30 Seminario: L’Associazione Mamojá e il grande Cannonau di Sardegna. Costo: 35€ comprensivo di ingresso alle sale di degustazione.

Iscrizione obbligatoria: info@beviamocisudroma.it

Ore 19.00 Chiusura dei banchi di assaggio