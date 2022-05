Torna il Festival del Verde e del Paesaggio, dal 13 a 15 maggio all’Auditorium

Il 13,14 e 15 maggio, sul giardino pensile dell’ Auditorium Parco della Musica, torna il Festival del Verde e del Paesaggio con un programma ricco di attività dedicate a chi abita in città.

Molti sono i temi affrontati in questa 11 edizione per uno stile di vita più lento, consapevole, sostenibile ?e verde, perché vivere in città non vuol dire vivere lontano dalla Natura.

Ecco quindi una selezione degli appuntamenti da non perdere al Festival 2022: workshop di flower design, sketch botanico, fiori di carta e utilizzo del colore nelle nostre case, consulenze, pillole e lezioni per rendere la casa e gli spazi esterni più verdi e fioriti, presentazioni di libri, aperitivi botanici e pic nic, i giochi all’aria aperta della Città del Sole e tanti laboratori. Un vero e proprio minifestival pensato per i piccoli e dedicato (anche) ai grandi perché anche loro hanno bisogno di incantesimi e di avventure.

Al Festival parteciperanno inoltre 150 espositori tra vivaisti ed espositori di prodotti per la casa e gli spazi esterni, per creare nuovi paesaggi quotidiani.

Scopri di più su www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it