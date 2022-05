Sfilata di Kimono a Fontana di Trevi

Domenica 15 maggio Akira Yoshida apre le porte del suo locale con un festival della fioritura dei ciliegi e una sfilata di moda di antichi kimono vintage anni ‘20, dei preziosi capi originali forniti dalla signora romana dei kimono, Gloria Gobbi di Antichi Kimono e la preziosa collaborazione delle make up Artist di Accademia di Trucco Professionale e le acconciature di Accademia Genesis. Il festival prevede inoltre l’allestimento di una mostra pittorica e fotografica sul Hanami giapponese, cocktail a base di sake e dolci giapponesi.

I Kimono in sfilata

Delle modelle indosseranno e sfileranno con i pregiati kimono di Antichi Kimono, atelier in via di Monserrato 43. Nel centro di Roma, presso quelle stradine belle che fino a pochi anni fa ospitavano solo artigiani e antiquari, troviamo l’atelier Aki di Gloria Gobbi, un concept store unico. Una vasta scelta di kimono d’epoca scelti e selezionati con cura uno ad uno, tessuti pregiati rielaborati con maestria ed ingegno. Una selezione accurata di gioielli e bijoux giapponesi tra il contemporaneo e l’avanguardia. Inoltre tanti accessori, come cinte, borse, sciarpe fatti a mano per entrare nel mondo della moda giapponese.

“A seguito di un viaggio in Giappone intrapreso tanti anni fa sono entrata in contatto con il mondo del Kimono. Naturalmente ne sono rimasta profondamente affascinata e mi sono ritrovata nel concetto di bellezza, di colore e di materiali proprio dell’artigianato giapponese. Circa vent’anni fa ho quindi inaugurato il mio negozio di Roma dove il Kimono è il fulcro di una proposta di bellezza che si completa con capi di abbigliamento e accessori di nostra produzione oppure di provenienze diverse figlie sempre di un viaggio, una conoscenza una scoperta. Proponiamo l’artigianato giapponese con una ricca selezione di Kimono, Haori, Obi, Yukata, Kinchaku: tutti capi artigianali, selezionati singolarmente in Giappone e caratterizzati da un’eleganza e una raffinatezza che sono svincolate dalle mode passeggere ma si collocano ben oltre inquanto intramontabili. Giocheremo con questi capolavori di bellezza e proponiamo un’attualizzazione consapevole di tanta eleganza.” (Gloria Gobbi)

"Ho sempre pensato che il kimono rappresenti il concetto massimo della bellezza giapponese, un sogno ad occhi aperti che merita di essere raccontato e vissuto", ha detto Akira Yoshida.

Dolci giapponesi, Sake, Cocktail List

Ramen Bar Akira in via in Arcione 71, a due passi da Fontana di Trevi, domenica 15 maggio è pronto ad accogliere i suoi ospiti con una cocktail list speciale a base di sake e un dehors rinnovato per l’occasione. Sarà possibile gustare dolci giapponesi come dorayaki in vari ripieni, mitarashi dango, mochi ice, daifuku mochi e molto altro ancora come lo speciale aperitivo giapponese di Akira.

Il sake è sempre stato un punto fondamentale nell’offerta di tutti i locali di Akira Yoshida e per un evento d’eccellenza non poteva non essere presente. Quindi gli ospiti potranno scegliere tra speciali signature cocktail e degli appetizer in abbinamento che porteranno chi varca la soglia del Ramen Bar direttamente in Giappone.

Hanami: la mostra sulla fioritura dei ciliegi

Domenica 15 maggio fioriscono anche i ciliegi nel Ramen Bar Akira di Fontana di Trevi con foto, quadri e installazioni dedicate al momento più magico dell'anno giapponese.