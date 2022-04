Festival dell'arrosticino e della cucina abruzzese

Irresistibile, succulento, saporito, sfizioso e gustosissimo è l’arrosticino di pecora abruzzese; un marchio di fabbrica, un’icona della tradizione culinaria abruzzese, un simbolo del vero cibo di strada regionale e per finire, un patrimonio della gastronomia italiana.

Una descrizione sincera che fa onore a chi lo produce e poi lo prepara, sulla fornacella a carbone, come la tradizione vuole, con un pizzico di sale, per rendere il suo sapore unico ed inconfondibile, davvero insuperabile!

Parliamo di Bracevia a Tutta Pecora, partnership Slow Food e Gambero Rosso, in provincia di Chieti, dove prima ci si dedica all’allevamento degli ovini sugli altipiani abruzzesi, poi si selezionano le carni e si lavorano a mano per ottenere i tagli migliori, quelli irregolari e di spessore diverso, ed infine si pratica la tradizionale cottura su fornacelle di 2 metri di lunghezza, rigorosamente a carbone dove gli arrosticini vengono ancora girati manualmente da abili grigliatori.

A Roma di ARROSTICINI se ne trovano molti ma nessuno di questi riesce a raccontare la loro “storia”. Dietro la parola “arrosticino”, infatti, si nasconde la tradizione, la cultura, la passione degli uomini e pastori abruzzesi, e ci sembra giusto dedicare un intero festival al loro prodotto simbolo.

Per questi motivi Roma ospiterà il team di Bracevia a Tutta Pecora, per un weekend dal sapore unico all’interno dell’AgriPark di Via Castel di Leva, lo spazio esterno della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova … d’altra parte non potevamo scegliere posto migliore. Sarà celebrato il saporito spiedino nel weekend del 14 e 15 maggio accompagnato dai migliori vini regionali della Cantina Ferrante di Lanciano: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. , Cabernet Sauvignon - Terre di Chieti I.G.T., Pecorino - Terre di Chieti I.G.T. , Cococciola - Terre di Chieti I.G.T. , Cerasuolo d’Abruzzo D.O.C..

Ma verrà dato ampio spazio anche alla tradizionale cucina abruzzese con piatti a base di tartufo fresco di Avezzano preparati dagli Chef del Ristorante “Orlandi Tartufi”: una chicca tutta “made in Abruzzo” per esaltare i prodotti del territorio ed il km 0, in questo caso cavato con l’aiuto di 42 cani Lagotto Romagnolo.



