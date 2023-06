Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 luglio

Primo weekend di luglio, quello che per i più fortunati si attacca al ponte del 29 giugno. Un fine settimana d'estate in cui tanti si dirigeranno verso il mare, per una giornata rilassante in spiaggia o in montagna, per un'escursione alla scoperta di cascate, escursioni e laghi meravigliosi da scoprire nel Lazio.

C'è anche chi resterà in città e potrà approfittarne per girare la Capitale, visitare musei, partecipare ai tanti eventi musicali e gastronomici in programma a Roma e dintorni. Se non sai ancora cosa fare nel weekend dell'1 e 2 luglio, ecco 18 eventi suggeriti da RomaToday:

Musei Gratis

Il 2 luglio, prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale e del Lazio. Torna, infatti, la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città come l’Area Sacra di Largo Argentina con il nuovo percorso, inaugurato nei giorni scorsi, che consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico attraverso le nuove passerelle che garantiscono una nuova fruizione dei reperti e la piena accessibilità anche per persone con mobilità ridotta. Inoltre sarà possibile l’accesso gratuito all’area archeologica del Circo Massimo e ai Fori Imperiali. Gratuiti anche molti musei statali di Roma e delle altre province del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Marco Masini al Roma Summer Fest 2023

Marco Masini torna l’1 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest 2023. Una serata imperdibile, ricca di sorprese, e con l’anteprima live di un brano inedito che sarà contenuto nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Renga Nek a Roma Summer Fest 2023

Francesco Renga e Nek arrivano il 2 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023. I due artisti ripercorreranno le loro incredibili carriere che hanno segnato intere generazioni. Oltre ai loro più grandi successi, sul palco i due artisti porteranno “L’infinito più o meno”, il singolo scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Shari a Rock in Roma 2023

Shari sta per arrivare in concerto all'Ippodromo di Capannelle, nel contesto di Rock in Roma. Classe 2002, Shari a soli 13 anni partecipa al programma “Tu Si Que Vales” convincendo il pubblico con le sue doti canore, e nello stesso anno accompagna come opening Il Volo durante le tappe italiane del loro tour. Nel 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Egoista”. “Ti Uccido” è il primo singolo ufficiale del suo nuovo percorso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cenerentola di Rudolf Nureyev al Caracalla Festival 2023

Una ragazza maltrattata e in fuga da un padre alcolizzato; la scoperta da parte di un grande produttore cinematografico capace di trasformare una zucca in una fiammante Rolls-Royce; il debutto sul grande schermo e la conquista del cuore dell’attore principale. È ambientata nell’universo hollywoodiano degli anni Trenta la versione del balletto Cenerentola firmata dal grande Rudolf Nureyev, che il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, propone nell’ambito del Caracalla Festival 2023 dal 1 al 4 luglio nel Teatro Grande delle antiche terme romane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Andrea Perroni al Teatro Romano di Ostia Antica

Andrea Perroni torna a calcare il palcoscenico dopo una pausa di due anni. Il popolare comico, a grande richiesta di pubblico, sarà a Roma con il nuovo spettacolo “La fine del mondo”, sabato 1 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. “La fine del mondo” è in corso. Diversi studi sostengono che il nostro cervello continui a funzionare per 15 minuti anche quando il cuore ha smesso di battere. L’intera umanità sta vivendo quest’ultimo quarto d’ora, ma non se n’è ancora accorta. Schiavi della tecnologia e figli della paura, vorremmo salvare il pianeta ma in fondo non ci importa più di tanto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti del Cinema in piazza

Altro fine settimana di cinema con la manifestazione organizzata dai ragazzi del Cinema America nelle arene di Trastevere, Tor Sapienza e Valle Aurelia. A San Cosimato, sabato 1 luglio, va in scena "Looney Tunes back in action, mentre domenica c'è "Estate violenta" di Valerio Zurlini. Al Parco della Cervettella, sabato 1 c'è "The Eternal Daughter" di Joanna Hogg e domenica 2 "Ghostbuster" di Ivan Reitman; a Monte Ciocci, sabato 1 Darren Aronofsky presenta "The Wrestler", moderano i fratelli D'Innocenzo e domenica 2 sarà proiettato "Erin Brockovich" di Steven Soderbergh. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]

Fritti Tutti - Festival del fritto a Testaccio Estate

Arriva a Roma il festival del fritto: 29, 30 giugno, 1 e 2 luglio "Fritti Tutti" sarà presso l’ex mattatoio-Città dell’Altra Economia. Protagonisti dell’evento, lungo ben 4 giorni, saranno i ristoranti Anvedi e Collettivo Gatronomico Testaccio, che porteranno tutto il profumo, il sapore e i segreti di una frittura dorata, fragrante e sostenibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

RDS Summer Festival, tappa nel Lazio

RDS 100% Grandi Successi arriva a Sabaudia per la seconda edizione di RDS Summer Festival. La festa comincerà venerdì 30 giugno con una vera e propria carovana, che con mezzi brandizzati sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione. Alla sera del 30 giugno la vera protagonista dell’RDS Summer Festival sarà come sempre la musica, con dj set firmati RDS e una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale italiano. Campo di Marte sarà animata dalle voci di Aisha, Enula, Noemi e Tiromancino. Sabato 1 luglio la festa nel villaggio e sul palco continuerà con la musica di Cioffi, Irama, Leo Gassman, Rkomi e Wax. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Puntasacra Film Fest

Torna, all’Idroscalo di Ostia, la seconda edizione del Puntasacra Film Fest, l’arena estiva ideata da Alice nella Città. Sabato 1 luglio sarà proiettato “L’Innocente” film diretto da Louis Garrel e vincitore della prima edizione del Prix EU.RO.PA. Jeunesse, nuovo premio cinematografico che celebra l’amicizia tra Roma e Parigi e ideato dall’Associazione Palatine, cui si deve la festa del gemellaggio Roma-Parigi, e da Alice nella Città. Domenica 2 luglio l’attore Federico Cesari insieme alla scrittrice Alice Urciuolo presenta “Un sogno chiamato Florida” di Sean Baker con Willem Defoe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rita Marcotulli Trio alla Casa del Jazz

Sabato 1 luglio, Rita Marcotulli e Israel Varela, portano alla Casa del Jazz, un viaggio alla ricerca tanti suoni che rimandano al jazz, al flamenco, alla musica araba e indiana. E se anche a tratti può sembrare di trovarsi in Tibet per via di una campana rituale o magari in Giappone, lo scopo è sempre lo stesso: proseguire oltre e non fermarsi al primo piacere dell’ascolto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Cappuccetto Rosso" a Stravilla! Bonelli Playground

Terza settimana a Villa Bonelli del festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS. Domenica 2 luglio alle 18 è in scena "Cappuccetto Rosso" con Francesco Picciotti per Divisoperzero. Non è la solita fiaba con la cara bambina che indossa un cappuccio di colore rosso, perché la cara bambina non c’è, o meglio, dovrebbe esserci ma non si trova. La situazione è critica e il narratore non sa cosa narrare, per fortuna un altro personaggio delle fiabe arriva in soccorso: il fratello medio dei Tre Porcellini. Dalle ore 18.30 un nuovo appuntamento con "Giochi al Parco" (formazione e gioco). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia Town 2023

Appia Town è la kermesse di arte, musica e divertimento per tutte le età nell'oasi verde di Capannelle-Statuario. L'evento si terrà dal 1 al 3 luglio al Parco di Uscita 23, nel Municipio VII di Roma. Si esibiranno band musicali, ci si potrà immergere in food experience, kindergarden e natura, per vivere al meglio uno dei parchi meno conosciuti di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Marino Summer Beer Festival

Dal 30 giugno al 2 luglio a piazza San Barnaba a Marino va in scena il Marino Summer Beer Festival. Saranno allestiti vari stand degustativi con una vasta selezione delle migliori birre artigianali provenienti da ogni angolo dell’Italia e non solo. SamBeer e 1001birre hanno selezionato alcune tra le realtà brassicole più affermate, o emergenti, saranno presenti numerosi birrifici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino delle Streghe - Edizione Notturna

Il Mercatino delle Streghe torna con la sua prima Edizione Notturna sabato 1 luglio alla Città dell'Altra Economia, ospite della manifestazione Testaccio Estate, nel cuore della Roma storica. L'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche herbarie immergerà fra scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival Summer Edition

Il Green Market Festival Summer Edition torna, vista mare, a Santa Marinella: gli stand presenti saranno una quarantina, con netta prevalenza di artigianato artistico sostenibile, ma anche prodotti del territorio, libri per bambini e stand olistici. L'artigianatO include articoli di oreficeria, di ceramica, di scrap-booking, abiti sartoriali, candele, illustrazioni, costumi da bagno fatti a mano, oleoliti, borse, lampade di design, piante varie e oggetti di vario tipo per sè o per la casa, da regalare o da regalarsi. Negli stand olistici ci si potrà rilassare con diversi trattamenti e massaggi tra un acquisto e l'altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della frittura a Vallerano

La stagione degli eventi estivi valleranesi, riparte e, nel weekend del 30 giugno, 1 e 2 luglio, propone la Sagra della Frittura, specialità tipica locale conosciuta, insieme alla porchetta, in tutta la Tuscia viterbese. Melanzane, patate, zucchine, il mitico baccalà, i fiori di zucca, le pizze, le ciambelle, i bomboloni. Tutto impastellato e fritto secondo la tradizione e qualche segreto tramandato dalle donne di Vallerano per soddisfare ogni tipo di palato, persino quelli più sopraffini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Estate Eretina a Monterotondo

Torna l’Estate Eretina a Monterotondo. La tradizionale rassegna culturale prende il via il 1 luglio e proseguirà fino al 31 con oltre trenta appuntamenti, dai concerti e dj-set ai reading letterari, dalle stand up comedy agli appuntamenti olistici e poi ancora performance artistiche, mostre, laboratori e attività per bambini e famiglie e naturalmente cinema. Da segnalare, in particolare, nel weekend, la seconda edizione di Vitamine Zen, festival olistico presso Parco don Puglisi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]