Shari a Rock in Roma 2023

Shari sta per arrivare in concerto all'Ippodromo di Capannelle, nel contesto di Rock in Roma.

Classe 2002, Shari a soli 13 anni partecipa al programma “Tu Si Que Vales” convincendo il pubblico con le sue doti canore, e nello stesso anno accompagna come opening Il Volo durante le tappe italiane del loro tour.

Nel 2019 anche le sue doti da autrice ottengono riconoscimenti importanti: “Sale” (disco d’oro), scritto per Benji&Fede, viene scelto come singolo estratto dal loro album “Good Vibes”, mentre nello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani con il singolo “Stelle”. Il 2020 è un anno di transizione per l’artista, che inizia un percorso alla ricerca della propria cifra stilistica, sperimentando sonorità e atmosfere diverse, ispirata dal lavoro di artiste eclettiche come Little Simz, Pip Millett, Arlo Parks, FKA Twigs.

Dopo aver contribuito al singolo “L’angelo Caduto”, contenuta nell’album “FLOP” di Salmo, Shari ha pubblicato diversi singoli come: “FOLLIA”, “NO ONE ELSE”, “Un altro giro”, “Lo Detesto”; partecipa anche a “TESTAMENTO – La resa dei conti”, brano scelto come colonna promozionale da Sky Italia per Gomorra 5. A queste pubblicazioni fa seguito “Fake Music”, il primo EP dell’artista, nato dalla forte influenza della musica dance sul sound contemporaneo. Nel 2022 è tra i finalisti di Sanremo Giovani e nel 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Egoista”. “Ti Uccido” è il primo singolo ufficiale del suo nuovo percorso.