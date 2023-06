Fritti Tutti - Festival del fritto a Testaccio Estate

Prezzo non disponibile

Quando Dal 29/06/2023 al 02/07/2023 Orario non disponibile

Arriva a Roma il festival del fritto: 29, 30 giugno, 1 e 2 luglio "Fritti Tutti" sarà presso l’ex mattatoio-Città dell’Altra Economia.

Protagonisti dell’evento, lungo ben 4 giorni, saranno i ristoranti Anvedi e Collettivo Gatronomico Testaccio, che porteranno tutto il profumo, il sapore e i segreti di una frittura dorata, fragrante e sostenibile.

Cosa si mangerà a Fritti Tutti

Anvedi porterà in tavola: supplí, filetto di baccalà pastellato, polpette di pulled pork, zucchine a fiammifero e le sue rinomate bombe fritte alla carbonara, amatriciana e coda alla vaccinara. Non mancherà lo spazio per il dolce con zoccolette fritte alla nutella e al pistacchio. Collettivo Gastronomico Testaccio friggerà senza sosta: patate, filetti di baccalà, alette di pollo e polpette di carne e pesce.

Non solo cibo ma forte impegno sociale al centro di Fritti Tutti, dove si porteranno avanti gli stessi valori di food policy che permeano l’intera manifestazione Testaccio Estate: a chiusura della manifestazione, il 2 luglio alle 19.30, avrà luogo un incontro per sviscerare e approfondire tematiche legate alla sostenibilità alimentare. Tra gli ospiti Camilla Laureti, Sabrina Alfonsi, David Granieri, Stefano Tiozzo, Andrea Virgili, Geri Ballo e Daniele Del Monaco.

A moderare il dibattito presente Paolo Acunzo.