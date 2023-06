Torna l’Estate Eretina a Monterotondo. La tradizionale rassegna culturale, promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione culturale ICM Monterotondo, e quest'anno organizzata insieme alla On Creative Company srls, giovane società di produzione audiovisiva, intrattenimento e cultura del territorio, prende il via il prossimo 1 luglio e proseguirà fino al 31 con oltre trenta appuntamenti, dai concerti e dj-set ai reading letterari, dalle stand up comedy agli appuntamenti olistici e poi ancora performance artistiche, mostre, laboratori e attività per bambini e famiglie e naturalmente cinema.

La rassegna cinematografica

Proprio l’appuntamento con la rassegna cinematografica rappresenta una delle novità di quest’anno, il quarantunesimo della sua lunga tradizione. Le proiezioni, infatti, si svolgeranno sia presso il cortile di palazzo Orsini, sia presso il cinema Mancini, suggellando quella sinergia alla base del nuovo corso e del rilancio della storica sala cinematografica della città.

Diffuse su tutto il territorio le altre location della rassegna: parco del Cigno, via Bellini (Grafica Campioli), piazza don Minzoni (biblioteca comunale), Green Village, Parco don Puglisi, Giardino Ippoliti a Montegrappa.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Vitamine Zen, il festival olistico

Da segnalare, in particolare, la seconda edizione di Vitamine Zen, festival olistico presso Parco don Puglisi (1 e 2 luglio), il dj-set con Antonio Aiello e dj Baro dei “Colle Der Fomento” (3 luglio, cortile di palazzo Orsini dalle 21.00), il concerto del bluesman statunitense Jumpin’ Jhonny Sansone (5 luglio) e di Erio, l’eclettico cantante ex concorrente di X Factor (7 luglio). Inoltre, l’evento “Locandieri per una notte: la beneficienza si veste di bianco”, che si terrà il 20 luglio, dalle ore 19.30 in poi nel Centro storico, a sostegno della Locanda delle Nocciole, struttura che accoglie bambini oncologici in cura presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le diverse serate di stand up comedy, cinema e presentazioni di libri al Cigno si chiuderanno con un Pool Party di Borghetta Stile, il 23 luglio.

"Torna la manifestazione più bella dell'anno – afferma l’assessora alla Cultura Marianna Valenti – l'evento estivo che l’Amministrazione comunale puntualmente prepara con cura ormai da oltre quattro decenni. Un’edizione, quella di quest’anno, che dopo l’esclusivo coinvolgimento delle realtà associative e artistiche locali del 2022, protagoniste indiscusse di un programma di oltre quaranta giorni di eventi in occasione del 40esimo anniversario, torna con una formula nuova e inedita, in collaborazione sia con associazioni che con realtà private del territorio e rinnova la presenza di tanti artisti, spettacoli di qualità e appuntamenti da non perdere. Il programma spazierà dal teatro leggero alla musica, dagli appuntamenti letterari ai laboratori per bambini e famiglie, all'arena cinematografica "mista", all'aperto e al chiuso, un modo per promuovere ulteriormente un luogo tanto caro alla cittadinanza come il Cinema Mancini. Per tutto il mese di luglio, i luoghi palcoscenico degli eventi, come avviene ormai da qualche anno, saranno molteplici, per un insieme diffuso e armonico su tutta la città di tanti generi diversi di spettacolo, animazione e incontro tra persone, di tutte le età e dai gusti variegati. Tornare ad animare in modo originale e sorprendente la città, nel primo vero anno di ritorno alla "normalità", è un obiettivo che ci siamo posti e che siamo sicuri sarà centrato, con un particolare riguardo alle fasce generazionali dei più piccoli e dei giovani, che più di tutti hanno risentito delle conseguenze post-covid e che saranno coinvolte in modo speciale. Proprio per questo, ci proponiamo di 'liberare l’Estate'".