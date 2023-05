Torna il Cinema in piazza: 3 arene (più una quarta) e ospiti da tutto il mondo

Il Cinema in Piazza torna ad animare l’estate romana. Si inizia il 2 giugno e si va avanti fino al 16 luglio con una programmazione variegata, rassegne interessanti e ospiti italiani e internazionali.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America non cambia formula e obiettivi, ma presenta una novità: porterà il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato (Trastevere), Parco della Cervelletta (Tor Sapienza) e Parco di Monte Ciocci (Valle Aurelia), fino ad arrivare al Cinema Troisi che diventa a tutti gli effetti il quarto luogo della manifestazione ospitando alcuni dei grandi protagonisti de Il Cinema in Piazza.

Il Cinema in piazza 2023

Ogni sera alle ore 21.15, il centro di Roma e la periferia vivranno di una ricchissima programmazione, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi.

la grande festa popolare del Cinema in piazza inaugurerà venerdì 2 giugno a Trastevere con la proiezione di "Ennio", film uscito in sala nel 2022, introdotto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, insieme sul palco di San Cosimato per omaggiare il grande compositore e Maestro Ennio Morricone.

"Arriva l’estate e quindi anche Il Cinema in Piazza", ha annunciato Valerio Carocci, Presidente del Piccolo America. "Siamo felici - ha proseguito - di annunciare la presenza di ospiti nazionali e internazionali del calibro di Darren Aronofsky, Ari Aster, Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, Sam Rockwell, Bertrand Bonello, Joanna Hogg, Rodrigo Sorogoyen, Jean-Pierre Jeunet, Kenneth Lonergan, Stefano Nazzi, William Oldroyd, Giulia Steigerwalt, Erik Poppe, Julie Taymor e Elliot Goldenthal, Julien Temple, tutti entusiasti nell’accettare il nostro invito e aderire a un evento così sentito e partecipato dall’intera città. Abbiamo lavorato affinché il cinema tornasse a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo. Un impegno che portiamo avanti con dedizione da nove anni nelle piazze e ormai consolidato anche grazie al lavoro svolto al Cinema Troisi, a quasi due anni dalla sua riapertura, che avrà un ruolo sempre più centrale nell’ambito della manifestazione all’aperto", ha concluso Carocci.

Il programma

La programmazione del Cinema in piazza 2023 conta 92 proiezioni, di cui tre al Cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive, per un’edizione de Il Cinema in Piazza che, attento come ogni anno al patrimonio cinematografico italiano, guarda sempre più al panorama internazionale, coinvolgendo il maggior numero di paesi possibili, con l’obiettivo di offrire agli spettatori l’opportunità di scoprire opere mai distribuite sul grande schermo, in maniera totalmente libera e gratuita. Le retrospettive in cartellone omaggeranno il grande cinema di Ingmar Bergman, Suso Cecchi D’Amico, John Ford, Greta Gerwig & Noah Baumbach, John Landis, Hirokazu Kore’eda, Steven Soderbergh e Denis Villeneuve. Per i più piccoli o chi vuole tornare tale ci saranno invece i Looney Tunes e altri classici dell’animazione.

La rassegna a24 films, novità dell'estate 2023

Tra le novità dell'estate 2023 c'è la rassegna A24 films, realizzata in collaborazione con A24, la casa di produzione e distribuzione indipendente più innovativa e coraggiosa del panorama mondiale contemporaneo. Il Piccolo America rende omaggio agli iconici studios nell’anno del decimo anniversario, proiettando alcuni dei titoli più rappresentativi nell’area verde del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza situato proprio sul luogo - l’autostrada A24 - che ha ispirato la nascita e il nome stesso della compagnia. La retrospettiva parte da Cervelletta per diffondersi nel corso di tutto il programma della manifestazione anche a Monte Ciocci e al Cinema Troisi, dedicando incontri e dialoghi speciali con i registi che sono stati essenziali per il successo dell’A24, come Darren Aronofsky, Ari Aster e Joanna Hogg.

"Dieci anni fa, sulla nota autostrada A24, un ragazzo americano stava guidando verso Roma quando fu colto da un momento di rivelazione. Nasce così la A24, tra gli Appennini e il Gran Sasso, e inizia la sua avventura nel mondo del cinema diventando uno degli studios più apprezzati al mondo oggi. Abbiamo così scritto ad A24 raccontandogli che saremmo stati onorati di riportare il loro cinema proprio su quell’autostrada che li ha ispirati, e su cui d’estate s’illumina di cinema la Cervelletta. La loro risposta affermativa ha permesso questa collaborazione che porterà sui nostri schermi all’aperto sei film mai distribuiti nelle sale italiane: Mid90s di Jonah Hill, Eighth Grade di Bo Burnham, The Inspection di Elegance Bratton, The Souvenir I e II by Joanna Hogg e Funny Pages di Owen Kline", ha raccontato Giulia Flor Buraschi, Vicepresidente del Piccolo America.

Il Cinema Troisi

Nell'edizione 2023 del Cinema in piazza avrà un ruolo primario anche il Cinema Troisi, la storica sala di Trastevere che abbiamo riaperto a settembre 2021, premiato a novembre 2022 da ANEC e ANICA come monosala con più spettatori in Italia. Il Troisi continuerà la sua programmazione di prima visione anche nei mesi estivi e con la sua aula studio rimarrà aperto tutti i giorni 24 ore su 24. Qui, alcuni dei grandi ospiti de Il Cinema in Piazza torneranno in sala per presentare le loro opere più recenti: Darren Aronofsky con The Whale, Ari Aster con Beau Is Afraid e Rodrigo Sorogoyen con As Bestas, protagonisti assoluti della stagione cinematografica corrente, saranno al centro di tre incontri speciali con il pubblico al Cinema Troisi. Queste proiezioni, a differenza di quelle in piazza, prevederanno un biglietto d’ingresso: un’altra dimostrazione che è possibile creare un circolo virtuoso tra proiezioni gratuite e a pagamento, e di portare il pubblico delle prime alle seconde» aggiunge Federico Croce, Direttore Generale della Fondazione.

Il programma completo tra incontri e retrospettive

In seguito all’inaugurazione del 2 giugno che vedrà come protagonisti Gianni Morandi e il Maestro Premio Oscar Giuseppe Tornatore, che sarà anche ospite della 59a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (17-24 giugno), sul grande schermo delle tre piazze saranno molte le retrospettive dedicate ai grandi autori del cinema. A partire da Piazza San Cosimato a Trastevere, il cui programma dedicherà i mercoledì sera al sodalizio artistico di una delle coppie autoriali più innovative del panorama cinematografico mondiale, Greta Gerwig e Noah Baumbach. Si continuerà ogni giovedì con i titoli del visionario e pluripremiato regista Denis Villeneuve e la domenica con l’omaggio a una delle sceneggiatrici più importanti della storia del cinema, Suso Cecchi D'Amico, autrice di capolavori assoluti come Ladri di biciclette e I soliti ignoti.

Non mancheranno anche quest’anno le proiezioni dedicate ai più piccoli, per festeggiare ogni sabato sera il centenario della storica casa di produzione Warner Bros., con i titoli della saga dei Looney Tunes, proiettati in versione doppiata in italiano per permettere ai più giovani di partecipare alla visione ma accompagnati dai sottotitoli in inglese per accogliere i tanti turisti e residenti stranieri.

Anche quest’anno, il Piccolo America dedica due serate a temi politici e sociali al fine di sensibilizzare il pubblico su tematiche di attualità. In collaborazione con Medici Senza Frontiere (MSF) e Confronti, il 14 giugno a Trastevere sarà la volta del film candidato agli Oscar The Cave del regista siriano Feras Fayyad che documenta l’operato inarrestabile della pediatra Amani Ballour responsabile dell’ospedale sotterraneo in cui si tenta con pochi mezzi di aiutare la popolazione martoriata da bombardamenti e attacchi chimici. Sul palco, insieme a Ettore Mazzanti operatore umanitario MSF che racconterà la sua esperienza in Siria, anche i giornalisti Pietro Del Re e Asmae Dachan per dare spazio ad un dibattito sulla situazione nel paese. Il 12 luglio a Monte Ciocci, invece, in collaborazione con Fai CISL e Confronti, Michele Lipori, Onofrio Rota, Marco Marrone e Giuseppe Bellasalma presenteranno il docufilm Centootto di Giuseppe Bellasalma, Claudio Paravati e Michele Lipori e che racconta il sequestro del peschereccio Medinea, avvenuto al largo della Libia e durato centootto giorni, dal punto di vista di alcuni membri dell’equipaggio e di chi, a terra, si è adoperato per il loro ritorno.

Numerose le occasioni di incontro con alcuni degli ospiti internazionali, come Julien Temple, riconosciuto regista di documentari sul mondo della musica e autore di videoclip per i Rolling Stones, David Bowie, Duran Duran, Bryan Adams, Depeche Mode e molti altri. In piazza a Trastevere presenterà venerdì 23 giugno il suo Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan che, in ricordo del frontman dei Pogues, ripercorre gli attimi della tormentata esistenza del cantautore irlandese. Venerdì 7 luglio a San Cosimato, il regista e sceneggiatore Premio Oscar Kenneth Lonergan introdurrà la proiezione della sua acclamata opera Manchester by the Sea, vincitrice del premio per la miglior sceneggiatura originale agli Academy Awards. Un film che racconta con estrema naturalezza il dramma del lutto, attraverso la storia del protagonista Lee Chandler e del suo ritorno, dopo un evento traumatico, a Manchester in Massachusetts.

Al Parco della Cervelletta proseguono gli incontri internazionali, fra cui due dei più attesi di questa edizione: Ari Aster, regista definito da Martin Scorsese “una delle voci più straordinarie del cinema mondiale”, sarà protagonista di due imperdibili appuntamenti, il 6 giugno al Cinema Troisi con il suo Beau is Afraid, tra i film più apprezzati di questa stagione cinematografica, e giovedì 8 giugno con Midsommar, inquietante seconda opera ambientata durante il solstizio d’estate svedese, perfetta per inaugurare le serate nel verde della Cervelletta.

E ancora, direttamente dalla scintillante Hollywood sarà ospite de Il Cinema in Piazza l’attore Premio Oscar Sam Rockwell, protagonista di film acclamati dalla critica e dal pubblico come Jojo Rabbit e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, la cui interpretazione è stata premiata dagli Academy con il premio per miglior attore non protagonista nel 2018. Il 6 luglio alla Cervelletta l’attore americano sarà protagonista di un incontro con il pubblico in occasione della proiezione del film Moon di Duncan Jones, film scritto appositamente per lui dal regista, nel quale interpreta un astronauta, unico residente della base mineraria lunare Sarang della Lunar Industries.

Il cinema europeo invece sarà rappresentato il 15 giugno dal regista francese Bertrand Bonello e il suo Zombi Child, che attraverso un originale e personalissimo utilizzo del genere horror si muove fra antropologia, storia ed esplorazione del mondo delle nuove generazioni; la regista britannica Joanna Hogg, presente anche all’interno della retrospettiva A24 con il suo The Eternal Daughter, mercoledì 28 giugno presenterà The Souvenir I e The Souvenir II, storia di una giovane studentessa di cinema ambientata nei primi anni '80. Infine, il regista norvegese Erik Poppe introdurrà la proiezione del film svedese The Emigrants giovedì 13 luglio, basato sul libro di Vilhelm Moberg del 1949 che ritrae il viaggio di alcune persone che emigrarono dalla Svezia agli Stati Uniti tra il 1840 e il 1850.

Ogni mercoledì sotto il casale della Cervelletta, si svolgerà la retrospettiva del genio giapponese Hirokazu Kore’eda, autore di opere delicate sui rapporti umani, con alcuni dei film più recenti come Father and Son, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2013 e Un affare di famiglia, Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2018. I venerdì saranno dedicati a omaggiare il cinema di John Ford, a cinquant'anni dalla sua scomparsa, con assoluti capolavori come Sentieri Selvaggi e Furore. Immancabili le maratone dedicate alle saghe cinematografiche più amate che, forti del grande successo e partecipazione delle edizioni precedenti, tornano con la trilogia completa di Ritorno al Futuro e Ghostbusters - Acchiappafantasmi tutte le domeniche sotto le stelle del Parco della Cervelletta.

Sabato 10 giugno una grande festa darà il via al Parco di Monte Ciocci, terzo luogo della manifestazione, che si apre con Animal House di John Landis e il più grande Toga Party di Roma dove tutti potranno scatenarsi sulle note di Shout, di Otis Day & The Knights. Proprio a Landis, genio della Hollywood anni ‘70 che in soli quattro anni ha saputo dare vita a film come Animal House, The Blues Brothers, Un lupo mannaro americano a Londra e Una poltrona per due, è dedicata una delle retrospettive nel parco di Valle Aurelia, ogni domenica sera.

La festa continuerà sabato 17 giugno con una speciale proiezione-karaoke di Across the Universe, film musicale ispirato dalle canzoni originali dei Beatles, con la regista Julie Taymor e il compositore Elliot Goldenthal. Il giorno successivo, domenica 11 giugno, Giulia Steigerwalt vincitrice del David di Donatello 2023 per il miglior esordio alla regia con il film Settembre, sarà protagonista insieme al cast - Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Sartoretti ed Enrico Borello - di un incontro con il pubblico.

Ancora a Monte Ciocci due degli eventi più attesi in programma: sabato 1 luglio Darren Aronofsky, genio creativo che ha firmato opere come Requiem for a Dream e Il cigno nero, dialogherà con gli acclamati registi italiani Fabio e Damiano D’Innocenzo, su uno dei suoi capolavori più grandi, The Wrestler, film vincitore del Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2008. Il regista americano sarà protagonista anche di un incontro speciale al Cinema Troisi domenica 2 luglio per parlare del suo ultimo lavoro The Whale. Altro imperdibile appuntamento sarà sabato 8 luglio con il giornalista Stefano Nazzi, autore del podcast di successo Indagini curato per Il Post, che introdurrà Seven di David Fincher.

A completare il quadro europeo ci saranno Jean-Pierre Jeunet, regista francese del film culto Il favoloso mondo di Amélie, che sabato 24 giugno presenterà la sua sorprendente opera prima, co-diretta con Marc Caro, Delicatessen; e domenica 25 giugno il britannico William Oldroyd con Lady Macbeth, film drammatico del 2016 con protagonista Florence Pugh. Lo spagnolo Rodrigo Sorogoyen sarà protagonista di un doppio appuntamento: presenterà El Reino sabato 15 luglio, film che gli è valso il Premio Goya per la miglior regia nel 2009 a Monte Ciocci per poi incontrare il pubblico del Troisi domenica 16 luglio in occasione della proiezione del più recente As Bestas, miglior film straniero ai César 2023.

Sotto l’ombra di San Pietro, infine, sarà il formidabile cinema di Steven Soderbergh ad arricchire il programma di Monte Ciocci: ogni mercoledì un’opera del regista Premio Oscar per la regia di Traffic nel 2001, in una retrospettiva che comprende anche Sex, Lies, and Videotape e Ocean's Eleven; insieme agli omaggi a due figure imprescindibili della cinematografia mondiale come Ingmar Bergman, maestro svedese fra i registi più importanti della storia del cinema, con opere come Il Settimo Sigillo e Persona, ogni giovedì sera. Anche per Monte Ciocci, ogni venerdì i film animati saranno protagonisti di divertenti serate per i più piccoli.