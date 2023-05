Marco Masini al Roma Summer Fest 2023

A grande richiesta, dopo il concerto sold out in Sala Santa Cecilia dello scorso gennaio, Marco Masini torna l’1 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest 2023.

Una serata imperdibile, ricca di sorprese, e con l’anteprima live di un brano inedito che sarà contenuto nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione. Un concerto speciale, che si pone come perfetta conclusione di T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme, il tour nato dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.