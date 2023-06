"Cappuccetto Rosso" a Stravilla! Bonelli Playground

Terza settimana a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) del festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS.

Anche questi giorni si preannunciano ricchissimi di appuntamenti: dagli spettacoli di circo e di teatro ai laboratori creativi e artistici, da piccoli concerti in orario aperitivo ad attività di wellness all’aperto, da workshop sul verde urbano a corsi per la genitorialità, da esplorazioni urbane a giochi e iniziative comunitarie. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Domenica 2 luglio alle 18 è in scena "Cappuccetto Rosso" con Francesco Picciotti per Divisoperzero. Non è la solita fiaba con la cara bambina che indossa un cappuccio di colore rosso, perché la cara bambina non c’è, o meglio, dovrebbe esserci ma non si trova. La situazione è critica e il narratore non sa cosa narrare, per fortuna un altro personaggio delle fiabe arriva in soccorso: il fratello medio dei Tre Porcellini. Dalle ore 18.30 un nuovo appuntamento con "Giochi al Parco" (formazione e gioco).

Per informazioni: 328 5956448 - associazionedisambigua@gmail.com