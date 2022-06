Cosa fare con i bambini sabato 11 e domenica 12 giugno

Il secondo weekend di giugno è arrivato. Le scuole sono ufficialmente chiuse e tanta è la voglia dei bambini di divertirsi, sfrenarsi, scoprire qualcosa di nuovo nel fine settimana.

Sabato 11 e domenica 12 giugno, non mancano gli appuntamenti all'insegna del divertimento, della cultura, delle tradizioni, anche per le famiglie con bambini. Dai parchi divertimento alle mostre, fino alle visite guidate e alle cacce al tesoro didattiche.

Scopriamo quali sono gli appuntamenti da non perdere sabato 11 e domenica 12 giugno a Roma con i bambini:

La Cenerentola di Rossini a Ostia Antica

Dal 10 al 14 giugno, migliaia di bambini potranno cantare coralmente i brani più celebri, in un allestimento scenico completo, all’interno del Teatro Romano di Ostia Antica, una magica cornice che renderà questa esperienza unica e indimenticabile. A Ostia Antica Festival, infatti, Europa InCanto riprende le sue attività con il progetto Scuola InCanto, percorso di avvicinamento all’opera lirica che nell’ultima edizione ha coinvolto oltre 110 mila persone tra studenti, docenti e genitori. Novità di quest’anno è la scenografia, che riproduce il Teatro Valle dove è andato in scena per la prima volta il capolavoro di Rossini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Crazy al Chiostro del Bramante

Perché non scegliere di visitare una mostra, nel weekend, con i bambini? Al Chiostro del Bramante, c'è "Crazy - La follia nell'arte contemporanea", un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. Una mostra che appassionerà anche i più piccoli [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divertimento e Cinepiscina

Divertimento assicurato a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv. Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Per questa stagione, il parco si è impreziosito di alcuni capolavori del cinema con Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. E ha riaperto anche la Cine piscina per concedersi una pausa refrigerante e dimenticarsi, almeno per un po', dell'afa capitolina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini

Cicero in Rome organizza anche nel primo weekend di giugno, interessanti attività per i più piccoli. In particolare, per sabato 11 e domenica 12 giugno sono state pensate delle visite guidate e cacce al tesoro per bambini fino agli 11 anni. Tra le attività in programma: "Caccia al tesoro didattica a Villa Celimontana. Visita Guidata e Attività nel Parco", "Un'Avventura nella Storia di Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Via dei Fori Imperiali. Visita Guidata e Attività", "Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo. Avvicinamento a Storia e Archeologia per i più Piccoli". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

Ultimo weekend per visitare "La casa delle Farfalle", un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riccardino III al Gigi Proietti Globe Theatre

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, per la rassegna Al Globe con mamma e papà, sabato 11 e domenica 12 giugno alle ore 11 verrà presentato lo spettacolo Riccardino III, scritto e diretto da Gigi Palla, una divertente commedia ambientata nella Londra del 1450, che coinvolgerà il pubblico dei più giovani, facendoli riflettere su temi importanti come la lealtà, l’onestà, e l’importanza dell’impegno per raggiungere i propri obiettivi. Spettacolo adatto a tutti e a bambini di 4-11 anni.

"La strana storia del pesce palla" al Teatro Mongiovino

Al Teatro Mongiovino, marionette, burattini e pupazzi non vedono l’ora di coinvolgervi nelle loro storie! Nel giardino del teatro l'11 e 12 giugno va in scena La strana Storia del pesce palla, la storia del piccolo Tommasino che parte in viaggio alla ricerca della sua palla, mandata lontano con un calcio troppo forte dal balcone.

Visita-workshop Oltre gli sche(r)mi

Alla Galleria d'Arte Moderna di via Crispi, sabato 11 giugno alle ore 10.30, nell’ambito della mostra in corso Il video rende felici, si terrà la visita-workshop Oltre gli sche(r)mi. I bambini dai 6 ai 10 anni (max 15 partecipanti), saranno accompagnati nella lettura e interpretazione del linguaggio degli artisti attraverso giochi di movimento, volti a stimolare l’esperienza sensoriale e corporea. A cura di Luci su Marte (Lucia Sauro e Marta Tedolfi) e Daniela Vasta, con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile.

In viaggio con Napoleone

Ancora sabato 11 giugno alle ore 16 al Museo Napoleonico, in programma il laboratorio In viaggio con Napoleone per bambini di 8-12 anni (max 5 partecipanti). Dopo una breve visita partecipata alla mostra in corso Napoleone. Ultimo atto, nel laboratorio verrà ricreato l’immaginario dell’isola di Sant’Elena. Gli accompagnatori dei bambini potranno nel frattempo partecipare ad una visita guidata alla mostra. A cura delle operatrici del Servizio Civile, con il coordinamento di Laura Panarese. Per entrambi i laboratori, prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni ore 9-19).

Sguardi sul mondo, visita e laboratorio

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban dedicata all’artista, fotografa e film maker americana, domenica 12 giugno alle 11, in programma Sguardi sul mondo, visita e laboratorio rivolti a famiglie con bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria: https://ecm.coopculture.it.