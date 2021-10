Condannato il figlio di Vasco Rossi: "Fuggito dopo avere provocato un incidente"

Davide Rossi, figlio del cantante Vasco Rossi, è stato condannato a un anno e dieci mesi per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale nell’ambito del processo relativo a un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016 in zona Balduina

La condanna è stata pronunciata martedì mattina dal giudice del tribunale monocratico di Roma. Stando a quanto sostenuto dalla procura, il figlio di Vasco la sera del 16 settembre 2016 era alla guida di un’auto che non ha rispettato uno stop, andando a sbattere contro una macchina su cui viaggiavano due ragazze. Rossi Jr, sempre stando alla ricostruzione della procura, se ne sarebbe poi andato dal luogo dell’incidente lasciando sul posto l’amico con cui si trovava, senza fermarsi a dare soccorso. Con lui è stato indagato, processato e poi condannato a nove mesi anche l’amico, Simone Spadano, che ha sempre sostenuto che al volante della macchina quella sera c'era lui. Per la procura a guidare era invece Rossi Jr, per cui è stata anche disposta la revoca della patente: Spadano è stato condannato per favoreggiamento proprio per le dichiarazioni rese in passato.

"Ci siamo fermati, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto alle ragazze nell'altra auto se fosse tutto a posto e loro ci hanno risposto di sì”, è sempre stata la difesa di Davide Rossi. Che ha ribadito più volte di avere chiesto all’amico di fare la constatazione amichevole: “Ero tranquillo”. Dopo la notizia della condanna Rossi, oggi 35 anni, si è detto “indignato, è morta la giustizia. C'era anche un cid firmato a testimoniare tutto, hanno preso i soldi dell'assicurazione, è veramente assurdo”.

Il 35enne ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello, così come l’amico. La procura a maggio aveva chiesto una condanna a due anni e 8 mesi di carcere per Rossi Jr, e a due anni per Spadano. Le ragazze coinvolte nell’incidente ai tempi erano state accompagnate in ospedale e dimesse con una prognosi di 40 giorni.