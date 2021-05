Lesioni e omissione di soccorso dopo incidente, chiesti due anni e 8 mesi per il figlio di Vasco Rossi

Due anni e 8 mesi di carcere. È la pena che la procura di Roma ha chiesto per Davide Rossi , figlio del cantante Vasco, a processo per lesioni personali gravi e omissione di soccorso stradale.

Rossi Jr, 35 anni, è imputato nell’ambito dell’inchiesta legata a un incidente d’auto avvenuto nel settembre del 2016 in zona Balduina: stando a quanto sostenuto dalla procura, l'auto su cui il figlio di Vasco viaggiava non avrebbe rispettato uno stop andando a sbattere contro un’auto su cui viaggiavano due ragazze, per poi andarsene senza dare soccorso.

Chiesti anche due anni per l’amico che quel giorno viaggiava con Rossi Jr, che ha sempre sostenuto di essere lui al volante e di avere provocato l’incidente. Per la procura invece, al volante c'era il figlio del rocker di Zocca. È accusato di favoreggiamento: l’uomo, oltre a dire di essere stato alla guida, ha sempre detto di non sapere - come rilevato dalla polizia - di avere la patente scaduta da 4 mesi.

Rossi Jr si è sempre difeso sostenendo di essersi fermato dopo l'urto, e di avere chiesto alle ragazze se stavano bene, ricevendo rassicurazioni. In aula ha sostenuto anche di aver chiesto all’amico di fare la constatazione amichevole, e di essersi a quel punto allontanato dal luogo dell’incidente: “Visto che l’auto era mia l’ho chiamato subito per assicurarmi che avesse firmato l’ammissione di responsabilità. Ero tranquillo".

Le due donne a bordo dell’altra auto coinvolta nell'incidente avevano fatto ricorso alle cure mediche, ed erano state dimesse dall’ospedale con 40 giorni di prognosi.