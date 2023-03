L'anziana vedova truffata da un falso direttore di banca

È stata contattata da un uomo che si è spacciato per un direttore di banca, dicendole che la figlia aveva un debito da onorare. Lei, una anziana vedova di 85 anni, dopo aver subito diverse pressioni psicologiche ha ceduto e ha pagato. Mille e quattrocento euro in contanti per non finire nei guai che quell'uomo, un truffatore aiutato da una complice, aveva prospettato per la figlia.

È la truffa del falso direttore di banca. A ricostruirla sono stati i carabinieri che, nel 2022, a Roma e provincia, per reati simili hanno arrestato a Roma e provincia 26 persone e altre 58 sono state denunciate. Numeri che non accennano a calare se si pensa che da inizio di quest'anno sono già 17 gli arresti e 12 le denunce, fatte sempre dai carabinieri.

La truffa del falso direttore di banca

Secondo quanto ricostruito un uomo di 42 anni e una donna di 43 anni, entrambi noti nella zona di Giardinetti, avevano contattato la vittima. È così che è iniziata la truffa. L'anziana, dopo aver ricevuto una telefonata da un fantomatico direttore di banca che minacciava di chiamare i carabinieri se non avesse onorato un debito della figlia, ha consegnato loro il denaro per paura che la figlia potesse finire nei guai.

Si trattava di mille e quattrocento euro. I militari di Frascati, che erano sulle tracce della coppia da tempo, li hanno bloccati e trovati con i contanti. I due sono stati arrestati e condotti in carcere dove l'arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Roma.

Gli investigatori auspicano che altri cittadini, vittime di tali modalità truffaldine, possano farsi avanti per riferire in merito a ulteriori simili episodi che non hanno denunciato, magari per vergogna, così da consentire di identificarne gli autori.