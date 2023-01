Tromba d'aria a Valmontone: il reportage dentro la devastazione

Dopo la tromba d'aria è il giorno della conta dei danni a Valmontone. Un evento atmosferico che nel giro di pochi minuti ha provocato ingenti danni del comune della provincia sud di Roma. Come racconta Daniele Flavi per FrosinoneToday, in paese si presentano immagini e scene simili al terremoto: case completamente distrutte con materiali che sono volati per centinaia di metri prima di entrare nelle finestre di alcune abitazione cosi come hanno raccontato alcuni testimoni che si sono visti entrare nella loro casa delle tavole lunghe diversi metri. Alberi sradicati come quello di ulivo all’interno della scuola di via Gramsci, tegole volate per diversi metri. Macchine e camper fatti volare e capovolti dalla furia del vento.

Evacuate venti famiglie

Una situazione da incubo che ha portato una ventina di famiglie - da quanto ha rifeito il sindaco Latini - ad essere evacuate. Una cinquantina di persone che in pochi minuti hanno perso una delle certezze più importanti della loro vita, ovvero la loro casa.

Due feriti

Per fortuna non ci sono stati feriti gravi ma solo due feriti lievi e si è evitato il peggio. La parte alta della cittadina quella che va verso il casello autostradale ed in particolare via Gramsci, via colle Piscarello, via della Cava e via Colle Fontana Vecchia sono quelle con le abitazioni maggiormente danneggiate. Stamattina al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco di Palestrina, Nemi, Colleferro e l’autoscala proveniente da Roma. I caschi rossi stanno mettendo in sicurezza le varie abitazioni ma è un lavoro che richiede del tempo.

La richiesta di aiuto e dello stato di calamità naturale

Sul posto questa mattina anche il vice presidente della regione Lazio Daniele Leodori che ha portato la solidarietà e la vicinanza dell’ente. Il sindaco Latini e la consigliera regionale Eleonora Mattia che hanno chiesto un intervento rapido da parte dello Stato, la vice sindaca Veronica Bernabei, altri amministratori ed i tecnici comunali per i sopralluoghi. “in pochi secondi interi quartieri della nostra città – spiega a frosinonetoday.it il sindaco Latini – sono stati distrutti dalla forza del vento. Una situazione mai vista. Sono circa 50 le persone che dovranno dormire fuori delle loro case. Per questo motivo faremo la richiesta dello stato di calamità naturale per richiedere l’intervento e gli aiuti economici”.

Come fare per far intervenire il comune

E’ stata attivata una email dedicata dove cittadini, amministratori di condominio, commercianti e imprese possono segnalare danni ed inviare fotografie.

La mail è segnalazioniemergenze@comune.valmontone.rm.it

Disponibile anche un call center per consentire ai cittadini di segnalare danni o criticità. I numeri disponibili sono i seguenti: 06.95990228, 06.95990236, 06.95990341, 06.95990343, 06.95990344, 06.95990346