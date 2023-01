Maltempo: oltre 100 interventi per allagamenti e alberi caduti. Tromba d'aria in provincia

Oltre 100 interventi a Roma e provincia causa maltempo. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno ricevuto centinaia di chiamate a per alberi e rami pericolanti, allagamenti e verifiche di vario genere.

Albero caduto al Quartiere Africano

Nello specifico un grosso albero è caduto colpendo alcune auto lasciate in sosta al Quartiere Africano. L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale in via Piccinini, poco distante dal parco di Villa Chigi. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito.

Platano sulle auto in sosta sul lungotevere

Sempre intorno alle 16:00 sono stati ancora i caschi bianchi della Capitale ad intervenire sul lungotevere Flaminio, altezza piazza Gentile da Fabriano, per un'altra pianta crollata. Insieme ai caschi bianchi anche i pompieri, impegnati nella rimozione di un grosso platano, caduto su alcune auto in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto la squadra Prati con il supporto dell’autoscala e dell’autogru.

Tromba d'aria a Valmontone

Disagi e problemi a Roma ma anche in provincia, in particolare a Valmontone, a sud della Capitale, dove si è verificata una tromba d'aria. L'evento atmosferico ha causato danni a diverse abitazioni scoperchiandone i tetti. Nessuna persona è rimasta coinvolta con i soccorritori impegnati per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Chiuse le banchine del Tevere

Roma e Lazio alle prese da lunedì con pioggia e vento, con le previsioni che indicano pioggia anche per le prossime ore. Proprio in virtù di un possibile innalzamento del livello delle acqua del Tevere, il Comune, su indicazione della protezione civile, ha predisposto per motivi di sicurezza la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. "A tutela delle persone - si legge sul sito internet di Roma Capitale - i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza".

Meteo a Roma 18 gennaio 2023

Maltempo a Roma che, come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, proseguirà anche per la giornata di mercoledì 18 gennaio, dove sono previste "nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera".