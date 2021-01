Assembrati nel circolo privato per guardare la partita della Roma, multati 5 tifosi

Prima la cocente sconfitta sul campo in Coppa Italia, poi la multa per non aver rispettato le misure in atto per contenere il contagio del Coronavirus. Una serata che cinque tifosi dell'As Roma ricorderanno a lungo. E' accaduto martedì sera a Casal Bertone nel corso della partita giocata allo stadio Olimpico fra la squadra di mister Fonseca e lo Spezia.

Qui, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti relative a “rumori da stadio” provenienti dall’interno di un’attività commerciale, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’ Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, hanno deciso di verificare le informazioni.

Sul posto, in zona Casal Bertone, i poliziotti hanno notato 4 persone, uscire dal locale segnalato, che, alla richiesta degli agenti, hanno confessato di essersi riuniti lì per vedere la partita. Le predette, unitamente al titolare dell’esercizio, sono state sanzionate per inosservanza al Dpcm per il contenimento del Covid-19.

Durante il servizio, i poliziotti hanno controllato 41 persone e 18 veicoli. 5 i controlli delle persone sottoposte alle misure cautelari. Infine sono stati controllati amministrativamente 5 esercizi commerciali.