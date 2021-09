"Serve hashish?", poi il furto: così una coppia rapinava i ragazzi a San Lorenzo

Avvicinavano giovani ragazzi a San Lorenzo, poi dopo avergli proposto "fumo" o "erba" li rapinavano con la tecnica dell'abbraccio. Due i casi accertati, il primo a giugno ed il secondo a luglio. Proprio per quest'ultima rapina è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 40enne marocchino, con il complice ancora ricercato dalla polizia.

Ma come venivano rapinate le giovani vittime? Con una tecnica assodata: uno dei due avvicinava un ragazzo proponendogli hashish e marijuana. Al rifiuto la vittima presa di mira veniva raggiunta dal complice del pusher che, con atteggiamento bonario, prima gli dava una pacca sulla spalla per poi abbracciarlo e rapinarlo della catenina d'oro che portava al collo.

Un modus operandi che variava a seconda della situazione e che già lo scorso 9 di giugno aveva portato il 40enne marocchino (sempre insieme ad un complice) a rapinare un altro ragazzo, preso di mira con la stessa tecnica mentre era distratto al telefono fuori da un locale in via dei Sabelli. Riconosciuto dalla vittima il malvivente venne sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria e sottoposto all'obbligo di firma.

Una misura cautelare che non è stata sufficiente a fermare il rapinatore che lo scorso 22 di luglio ha rapinato un secondo ragazzo, reato per il quale è stato poi fermato ieri in largo degli Osci dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, ed associato nel carcere di Cassino. Assieme a lui un secondo uomo, riuscito a dileguarsi prima di essere identificato e ritenuto complice del rapinatore in entrambe le rapine avvenute a giugno e luglio.