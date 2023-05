Il complesso residenziale abusivo va abbattuto: sgomberate 44 famiglie

Il ricorso al Tar non è bastato: il noto complesso "Le Salzare" di Ardea, comune a sud della provincia di Roma va abbattuto. Il primo cittadino Maurizio Cremonini lo scorso aprile ha firmato le ordinanze di sgombero relative alle palazzine E, F, G del comprensorio non in regola. Oggi, nonostante il ricorso, polizia di Stato, arma dei carabinieri, polizia Locale, guardia di finanza e i servizi sociali del Comune di Pomezia hanno provveduto allo sgombero di 44 famiglie.

In particolare, con i richiamati provvedimenti, il sindaco ha ordinato lo sgombero di tutti gli occupanti ch vivono all'interno degli appartamenti. Questa mattina, a partire dalle 6:00, è scattato il blitz. Tanti i momenti di tensione. Alcuni dei presenti si sono rifiutati di aprire ed è dovuto intervenire il fabbro per forzare la porta di ingresso.

Quella del complesso delle Salzare è una storia che si trascina ormai da anni. Il consorzio è stato costruito su terreno riconosciuto dallo stesso Comune di Ardea come legale, salvo poi accorgersi che si trovava su un'rea coperta da vincolo.

La concessione venne quindi annullata nel 1997. Solo due palazzine costruite su terreno privato e non demaniale furono giudicate abusive, tutte le altre erano quindi non a norma e sono state di fatto occupate. Il contenzioso, durato anni, ha visto nel tempo vari sgomberi, con successive occupazioni, e l'abbattimento di due palazzine. Oggi il nuovo epilogo.