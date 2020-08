Saltafila a "lavoro" ai tempi del coronavirus: blitz al Colosseo e via dei Fori Imperiali

Dopo i controlli di sabato scorso che avevano portato a sanzionare per oltre 100.000 euro 21 cittadini stranieri, tutti cittadini del Bangladesh, sopresi a vendere abusivamente acqua e aste per selfie ai passanti e turisti, altri tre cittadini del Bangladesh sono stati fermati, ieri, dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia e multati per 5.800 euro.

I tre sono stati sorpresi in piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali, uno mentre vendevano abusivamente bottigliette di acqua; due mentre esercitavano illegalmente l’attività di vendita abusiva, cosiddetti saltafila, di 28 biglietti e volantini promozionali per tour operator con open bus, sequestrando una casacca pubblicitaria ed un tesserino di riconoscimento.