Ritrovato senza vita il giovane disperso in mare a Nettuno

È stato ritrovato privo di vita il 19enne egiziano disperso in mare da domenica scorsa. Il ritrovamento è avvenuto a 5 miglia dalla costa al traverso di Lavinio. A recuperare il cadavere una motovedetta della guardia costiera di Anzio. Trasportata a terra, dopo che l'autorità giudiziaria ne ha disposto la riconsegna ai familiari, è stata trasferita presso l'obitorio per il successivo riconoscimento.

Dopo le procedure di verbalizzazione su disposizione della autorità giudiziaria della Procura di Velletri, il magistrato ha disposto la restituzione della salma ed è stata avvisata l'ambasciata. Il giovane era al mare con degli amici.

Le ricerche in mare sono state condotte da domenica scorsa, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, con l'impiego di unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e dell'Aeronautica Militare e via terra da parte di personale della Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Già dalle 16, capitaneria di porto e vigili del fuoco hanno iniziato a scandagliare le acque del litorale a sud di Roma. Ricerche proseguite per giorni sia via terra, con pattugliamento del litorale, che via mare come ha spiegato la direzione marittima di Civitavecchia che coordina le ricerche proseguite in giornata.