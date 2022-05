Ragazzo di 17 anni disperso in mare, ore di ricerche senza esito. Elicotteri e motovedette ancora al lavoro

Un ragazzo di 17 anni con un costume rosso è disperso in mare a Nettuno. Da domenica 29 maggio, non si hanno più sue notizie. Per ore, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco lo hanno cercato con elicotteri e motovedette. Un lavoro incessante, ripreso anche oggi.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Alle 16.10 l'allarme al 112. Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca che, appunto, sono tuttora in corso sotto il coordinamento della direzione marittima di Civitavecchia. Un elicottero dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sorvolo con esito negativo.

Nelle ricerche è stato coinvolto anche un nucleo sub dei vigili del fuoco che è stato preso a bordo del gommone GC B89 della guardia costiera di Anzio. Via terra è stato impegnato anche personale dei carabinieri, della polizia di Stato e ancora dei vigili del fuoco. Ricerche che sono proseguite anche durante la notte, sia via terra con pattugliamento del litorale, sia in mare con l'impiego della motovedetta SAR CP 859 della guardia costiera di Anzio, con il supporto aereo di un elicottero del 15° stormo dell'aeronautica militare di stanza a Pratica di Mare. Il giovane, però, non è stato trovato. Oggi i disperati tentativi continueranno.