Il rider picchiato a scopo di rapina, identificati gli aggressori

Hanno un nome ed un volto i due aggressori che hanno accerchiato e picchiato un rider a scopo di rapina sabato notte a Trastevere. Ad identificarli sono stati i carabinieri al termine di una indagine lampo. Si tratta di due giovani di 16 e 18 anni, entrambi romani.

Le violenze sono avvenute la notte fra il 2 ed il 3 aprile in vicolo del Cinque, nel cuore dello storico rione romano del centro Storico. Vittima un giovane rider, un 20enne del Bangladesh, che si stava recando in un ristorante della zona per prendere del cibo da consegnare ad un cliente. Prima di arrivare nel locale il ragazzo asiatico è stato però preso di mira da una coppia di malviventi.

Accerchiato è stato colpito con dei pugni sul casco, con i due giovani che lo hanno minacciato al fine di rapinarlo e farsi consegnare il denaro che aveva. Un tentativo andato a vuoto, con il fattorino riuscito ad allontanarsi prima di essere derubato.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Trastevere. Ascoltata la testmonianza della vittima, che non ha riportato conseguenze fisiche, i militari dell'arma hanno cominciato da subito le ricerche della coppia.

Una indagine lampo con gli investigatori che hanno poco dopo rintracciato i due giovani descritti dal 20enne. Identificati in due giovani romani di 18 e 16 anni, i due sono gravemente indiziati di tentata rapina aggravata in concorso. Informata l'autorità giudiziaria il maggiorenne è stato giudicato con rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.

Sottoposti a controllo nelle tasche del minorenne i carabinieri hanno trovato e sequestrato delle dosi di hashish. Segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, la sua posizione è al vaglio del tribunale dei minorenni.