Rider accerchiato, picchiato e rapinato a Trastevere

Un rider è stato picchiato e rapinato a Roma, nel centralissimo rione Trastevere. A ricostruire quanto avvenuto in vicolo del cinque, sono i carabinieri in pattuglie per i vicoli della movida e intervenuti per soccorrerlo.

La vittima è un cittadino del Bangladesh che vicino un ristorante per effettuare una consegna, è stato accerchiato e colpito con dei pugni sul casco mentre era a bordo del suo scooter, da due persone che, dopo averlo rapinato dei soldi che custodiva, si sono dileguate.

Il rider non è in gravi condizioni. I militari dell'Arma indagano. Non è la prima volta che un rider viene aggredito durante le ore di servizio, e nelle zone della movida. In quell'occasione il pestaggio avvenne a pochi metri da un fast food a piazza delle Cinque Lune. Nel frattempo segretari generali di Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio e UilTrasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago che chiedono più sicurezza sulle strade di Roma, hanno acceso un faro sul tema.