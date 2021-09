La festa ai Parioli ignora le norme anti Covid: in mille ballano assembrati e senza mascherine

Ballavano in mille, assembrati e senza mascherina, in un giardino pubblico in zona Villa Giulia, nel quartiere dei Parioli, in quel parco strappato al degrado e diventato uno dei luoghi dell'estate romana nel II Municipio. Sabato sera, però, la nottata è scappata di mano agli organizzatori.

E così dopo la chiusura di un locale scattata nello stesso quartiere giovedì sera per inosservanza alle misure anti-Covid, gli agenti della polizia locale sono nuovamente intervenuti nel territorio del II Municipio. Le pattuglie hanno sorpreso più di 1000 persone che ballavano assembrate e senza uso dei dispositivi di protezione.

Per tali motivi è scattato il provvedimento di chiusura del sito per 5 giorni in ottemperanza alla normativa sulla limitazione del contagio. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso su altre anomalie rilevate al momento dell'intervento.